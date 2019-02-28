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Hayatımda hiç kürk giymedim desem yalan olur. Şu an 3 köpek sahibiyim. Onların nasıl bir can taşıdığının farkındayım. Bu konuyla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. Belki bu olay kürk giyen dostlarımızı daha bilinçlendirir." dedi.