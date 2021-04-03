Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbol
ABONE OL

Pınar Karşıyaka, ertelenmemesi halinde yarınki Fenerbahçe Beko maçına genç oyuncularıyla çıkacak

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, erteleme talebinde bulundukları ING Basketbol Süper Ligi'nde oynayacakları Fenerbahçe Beko maçına, taleplerinin kabul edilmemesi halinde genç takımla çıkacaklarını bildirdi.

Pınar Karşıyaka, ertelenmemesi halinde yarınki Fenerbahçe Beko maçına genç oyuncularıyla çıkacak

Büyükkarcı, yaptığı yazılı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi I Grubu'nda 6 Nisan Salı günü İtalyan ekibi Happy Casa Brindisi ile final niteliğinde bir maça çıkacaklarını aktardı.

Bu nedenle ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynayacakları Fenerbahçe Beko maçı için TBF'den ertelenme talebinde bulunduklarını bildiren Büyükkarcı, başvurularının TBF'nin "sözde önceden uygulanan kurallar" gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.

Büyükkarcı, konuya ilişkin süreci Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç nezdinde yürüterek birlikte erteleme taleplerini yinelediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle Türk basketbolu adına önemli bir eşik öncesinde içerisinde olduğumuz duruma gösterdikleri saygının yanı sıra sergiledikleri olumlu ve anlayışlı yaklaşımdan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü ve Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz. Bununla birlikte konuyu anlatamadığımız ya da anlamaktan imtina eden Basketbol Federasyonumuzu, biz kulüpler için var olduklarını hatırlatarak, görev ve sorumluluklarının bilinciyle Türk basketboluna katkı sağlamak adına yetki kullanmaya davet ediyoruz. Ayrıca belirtmek isteriz ki bu tutumun devam etmesi halinde şartlar gereği yönetim kurulu kararı ile sahaya Basketbol Gençler Ligi takımımızı oluşturan genç oyuncularımızın ağırlıklı olacağı bir kadro ile çıkacağımızı basketbol kamuoyunun bilgisine sunarız."

Pınar Karşıyaka 2010-2011 sezonunda da 26 Aralık 2010'daki Beşiktaş maçına genç takımla çıkmıştı. O sezon EuroChallenge Kupası'nda Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında oynadıkları Apoel maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle oyuncuların mental olarak hazır olmadığını açıklayan yeşil-kırmızılı ekibin Beşiktaş müsabakasını erteleme talebi reddedilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe Beko'da Vesely şoku!
BASKETBOLVesely şoku!
NBA lideri Utah Jazz, evinde peş peşe 21. maçını kazandı
BASKETBOLUtah Jazz rekor kırdı!
Kokoskov: Elimizden geldiği kadar savaştık
BASKETBOL"Elimizden geldiği kadar savaştık"
NBA'de Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers, Cedi Osman'ın formasını giydiği Cavaliers'ı yendi
BASKETBOLTürk derbisinde kazanan...
Euroleague play off ne zaman 2021? THY Euroleague play off tarihi açıklandı mı? İşte Euroleague puan durumu
BASKETBOLEuroleague play off ne zaman 2021?
Fenerbahçe Beko: 73 - Barcelona: 82 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe Beko evinde kaybetti
Fenerbahçe Beko Barcelona maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - FB maçı ne zaman, saat kaçta?
BASKETBOLFenerbahçe Beko Barcelona maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 5 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
BASKETBOLGalatasaraylı 5 kadın basketbolcu korona virüse ...
NBA'de Antetokounmpo kardeşlerin karşılaşmasında kazanan Bucks oldu
BASKETBOLKardeşlerin maçında Yannis güldü
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri maç takvimi açıklandı
BASKETBOLElemelerin maç takvimi açıklandı