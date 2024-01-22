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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye konuk olacak - Basketbol Haberleri

        Pınar Karşıyaka, Lenovo Tenerife'ye konuk olacak

        Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ilk maçında yarın İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla İzmir'de karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:03
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        Pınar Karşıyaka, Tenerife deplasmanında!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu ilk maçında Pınar Karşıyaka, yarın İspanya'nın Lenovo Tenerife takımıyla Saat 20:30'da İzmir'de karşılaşacak. Müsabaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

        Yeşil-kırmızılı ekip, ilk 2 takımın çeyrek final vizesi alacağı K Grubu'nda Lenovo Tenerife'nin yanı sıra İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.

        Grupta Peristeri ile Hapoel Bank Yahav, 24 Ocak Çarşamba günü Yunanistan'da karşılaşacak.

        AVRUPA'DA 265. KARŞILAŞMA

        Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 140 galibiyet, 122 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Bu karşılaşmalarda 21 bin 26 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 487 sayı gördü.

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