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Pınar Karşıyaka’ya Errick Mccollum’dan kötü haber

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Errick Mccollum'un, antrenman sırasında hissettiği ağrı üzerine MR çekildi ve hamstring kas grubunda ikinci derece kas yaralanması tespit edildi

Pınar Karşıyaka’ya Errick Mccollum’dan kötü haber
İHA

Pınar Karşıyaka’da Errick Mccollum şoku yaşanıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında oynayacağı Merkezefendi Belediyesi müsabakasına hazırlanan Kaf-Kaf’ta Amerikalı oyuncu kurucu Errick Mccollum, adelesinde hissettiği ağrı nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı. Yapılan tetkikler sonucunda Pınar Karşıyaka, oyuncunun durumuyla alakalı sosyal medya hesaplarından, “Antrenman sırasında sol arka uyluk adelesinde ağrı hisseden sporcumuz Errick Mccollum’un çekilen MR sonrası hamstring kas grubunda ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır” açıklamasını yaptı.

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