Pınar Tuncegil kimdir nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2013 yılında oyuncu Alper Saldıran ile dünyaevine giren Pınar Tuncegil, bugün tek celsede boşandı. Magazin basınında şok etkisi yaratan haberin ardından Pınar Tuncegil'de merak edilen isimlerin arasında yerini aldı.
PINAR TUNCEGİL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Pınar tuncegil 10 mart 1986 yılında istanbulda dünyaya gelmiştir.Pınar Tuncegil şuan Medcezir dizisnde rol almaktadır. Pınar Tuncegil 164 boyunda 50 kgdır. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Mezunu
ROL ALDIĞI TV DİZİLERİ:
Yalancı Romantik ( Merve- 17 bölüm)
Dudaktan Kalbe ( Özge- 2 bölüm)
Kurtlar Vadisi Pusu (Selvi Çakır–4. sezon )
OYNADIĞI ROLLER:
Nella ( Kafes) 26. Genç Günler/ Fatih Reşat Nuri Sahnesi
Hamlet (Hamlet Fragmanlar) İstanbul
Üniversiteleri Tiyatro Şenliği
Blanche ( Arzu Tramvayı) Yeditepe
Üniversitesi Deneme Sahnesi
Nora ( Nora- Bir Bebek Evi) Yeditepe
Üniversitesi Deneme Sahnesi
Prospere ( Fırtına ) Yeditepe
Üniversitesi Deneme Sahnesi
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