Pinhani'den Yenikapı'da konser

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Pinhani, uzun bir aradan sonra tekrar dinleyicilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bu anın tarihi bir an olduğunu vurguladı. Mart ayında çıkardıkları "Dünyadan Uzak" şarkısını ilk kez seslendiren grup, yoğun istek üzerine konserin ortasında bis yaptı.

Pinhani, "Kavak Yelleri", "Dön Bak Dünyaya", "Ne Güzel Güldün", "Sevmekten Usanmam", "Peki Madem" gibi geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seyircisiyle birlikte söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikte seyirciler, kendi park alanları içerisinde sandalyelerine oturarak eğlencenin tadını doyasıya yaşadı.