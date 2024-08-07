Piramitler sadece Mısır'da sanıyorsanız yanılıyorsunuz! İşte dünyanın dört bir yanından daha önce duymadığınız piramitler!
Piramitler denilince akla ilk olarak Mısır'ın görkemli yapıları gelse de, dünya genelinde birçok farklı coğrafyada da bu etkileyici anıtlara rastlamak mümkün. Az bilinen bu piramitler, sadece eski medeniyetlerin değil, aynı zamanda günümüz gezginlerinin de ilgisini çekiyor. Keşfedilmeyi bekleyen bu gizemli yapılar, her biri kendi kültürel ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar!
Mısır’ın ihtişamlı piramitleri tüm dünyaca bilinirken, başka ülkelerdeki eşsiz piramit yapıları genellikle göz ardı edilir. Ancak, dünyanın dört bir yanına dağılmış olan bu yapılar, kendine has hikayeleri ve sırlarıyla keşfedilmeyi bekliyor. İşte detaylar!
1. GÜNEŞ PİRAMİDİ-TEOTİHUACAN, MEKSİKA (MS 100)
Orta Meksika kenti Teotihuacan, karmaşık yapılar ve devasa basamak piramitleriyle dolu bir mimari harikadır. Bunlardan en etkileyici olanı, beş kat halinde inşa edilen 240 metre yüksekliğindeki Güneş Piramidi'dir.
Piramit, kendisini daha küçük olan Ay Piramidi'ne de bağlayan merkezi bir Ölüler Caddesi boyunca yer almaktadır. Bu hayranlık uyandıran yapıyı inşa etmek için kullanılan malzeme, bölgenin kırmızı kaba volkanik bir kayası olan yontulmuş tezontle idi.
Piramidin batı tarafında, yapının tepesine çıkan 248 adet düzensiz merdiven basamağı bulunmaktadır. Teotihuacán'ı kimin inşa ettiği hakkında çok az şey bilinmektedir ve Güneş Piramidi'nin amacı büyük ölçüde spekülasyon konusu olmaya devam etmektedir.
Bazı arkeologlar piramidin tepesinde bir zamanlar bir tapınak olduğu görüşündedir. 1970'lerin başında, yapının altındaki arkeolojik keşifler devasa bir mağara ve tünel odaları sistemini ortaya çıkardı ve daha sonra şehir genelinde başka tüneller de bulundu.
2. EL CASTİLLO - YUCATAN, MEKSİKA (MS 1000)
En görkemli Maya tapınaklarından biri olan El Castillo ya da Kukulcan Tapınağı olarak adlandırılan 98 metre yüksekliğindeki Chichen Itza piramidinin astronomik açıdan özel bir önemi vardır.
Her bir yüzünde 91 basamak vardır ve bu basamaklar tepedeki ortak basamakla birleştiğinde yılın her günü için bir tane olmak üzere 365 basamak oluşturur. Bu devasa yapı küçük Piste kasabasının yakınında yer almaktadır.
Bu piramidin büyüleyici bir özelliği de ilkbahar ve sonbahar ekinoksları sırasında ışık ve gölgenin kuzey merdivenin yan tarafında bir dizi üçgen oluşturmasıdır. Bu gölgeler hareket ediyormuş gibi görünen bir yılan şeklini oluşturur.
2015 yılında araştırmacılar, popüler piramidin büyük olasılıkla 20 metre derinliğindeki bir obruğun üzerinde yer aldığını ve bunun da yapıyı çökme riskiyle karşı karşıya bıraktığını tespit etmiştir.
3. PRANG TAPINAĞI - KOH KER, KAMBOÇYA (MS 940)
Bir zamanlar Kamboçya'nın antik başkenti olan Koh Ker, çoğu halen ayakta olan yaklaşık 100 tapınağa ev sahipliği yapmıştır. Jayavarman IV döneminde inşa edilen yapılar ve piramitler arasında, yedi katmanlı bu piramit gerçekten eşsizdir.
Bununla birlikte, yıllar içinde yağmalanmış ya da hükümet tarafından müzelere yerleştirilmiş olan güzel heykellerinden çok azı yerinde kalmıştır. Koh Ker, pek çok turistin farkında olmadığı sıra dışı bir destinasyondur.
Tapınak kompleksi bir zamanlar kara mayınlarıyla doluydu ve yakın zamanda halka açıldı. Koh Ker'de keşfedilecek birkaç tapınak kalıntısı vardır ve burayı tarih meraklıları için mükemmel bir yer haline getirmektedir.
4. UR ZİGGURATI - IRAK (MÖ 2000)
Günümüz Irak'ında yer alan Ur antik kentindeki ziggurat, Sümerlerin en iyi korunmuş anıtlarından biridir. İlk olarak M.Ö. 21. yüzyılda Kral Şulgi tarafından inşa edilen ziggurat, daha sonra M.Ö. 6. yüzyılda Kral Nabonidus (II. Nebukadnezar) tarafından yeniden inşa edilmiştir.
Bir kez daha 20. yüzyılda Saddam Hüseyin tarafından yeniden inşa edilmiştir. Ziggurat, Ur şehrinin koruyucu tanrısının tapınağını destekliyordu. Ayrıca Ur vatandaşlarının tarımsal üretim fazlasını getirdikleri yer olduğu da tahmin edilmektedir.
Ur'daki zigguratın en önemli kısmı tepesindeki Nanna tapınağıydı. Ancak bu tapınak günümüze ulaşamamıştır. Tapınağın dekorasyonunun bir parçası olduğundan şüphelenilen bazı mavi sırlı tuğlalar bulunmuştur. Yapı toplam iki kez restore edilmiş ancak önemli miktarda hasar da görmüştür.
5. KASHTA'NIN MEZARI - MEROE, SUDAN (MÖ 500)
Bir zamanlar Nubia olarak bilinen Sudan, eski Mısır firavunları tarafından yönetilmiştir. Nübye piramitleri daha küçük ve daha dar koniktir.
Kuşit krallığının da önemli bir şehri olan Meroe'de toplam 40 kadar piramit bulunmaktadır. Nübye kralları Mısırlılardan derinden etkilenmiş ve Mısırlıların gömme yöntemlerinin değişmesinden bin yıl sonra kendi piramitlerini inşa etmişlerdir.
Tüm Nübye piramitleri UNESCO Dünya Mirası Alanları olarak kabul edilmiştir. Aslında, bugün hala ayakta duran Nübye piramitlerinin sayısı Mısır piramitlerinin sayısının iki katıdır.
6. BOROBUDUR TAPINAĞI - JAVA, ENDONEZYA (MS 800)
Dünyanın en büyük Budist tapınağı olarak kabul edilen Borobudur Tapınağı'nın üst üste dizilmiş dokuz platformu geleneksel bir piramit olarak kabul edilmeyebilir, ancak gerçekten görkemlidir.
9. yüzyılda Sailendra Hanedanlığı tarafından inşa edilen geleneksel Cava Budist mimarisi, Hint Gupta sanatının etkilerini göstermektedir. Tapınak, tamamlanmasından yaklaşık 100 yıl sonra bilinmeyen nedenlerle kullanılmaz hale gelmiştir.
1814 yılında Cava'daki İngiliz Vali Yardımcısı Sir Thomas Stamford Raffles bölgeyi yeniden keşfetmiştir. Tapınak, merkezi bir axis mundi (kozmik eksen) etrafında yayılan bir dizi açık hava geçidinden oluşmaktadır.
Adanmışlar tapınağın en üst katına çıkan yürüyüş yolları boyunca saat yönünde tavaf ederler. Borobudur'da geometri, jeomansi ve teoloji, aydınlanma kavramıyla güçlü bir şekilde bağlantılıdır. Tapınakta toplam 504 Buda heykeli bulunmaktadır.
7. TİKAL - PETEN, GUATEMALA
Bu güzel korunmuş Maya şehri MS 200 ila 900 yılları arasında zirveye ulaşmıştır. Önemli bir kent merkezi olan kentte altı piramidal tapınak bulunmaktadır. Bunların en yükseği İki Başlı Yılan Tapınağı'nın tepesinde yer alan Tikal IV'tür.
Tikal, 1850'lerde Avrupalı kaşifler tarafından yeniden keşfedilene kadar yağmur ormanlarında unutulmuş bir haldeydi. Tikal kalıntıları, 1950'lerde kurulan ve 1979'da UNESCO Dünya Mirası alanı olarak belirlenen Tikal Ulusal Parkı'nın en büyük cazibe merkezidir.
Tikal, 600 ile 800 yılları arasında sanatsal açıdan zirveye ulaşmış ve sonrasında sanatsal açıdan önemli ölçüde bozulmaya uğramıştır. Tikal'in ana yapıları 1 mil karelik bir alanı kaplamaktadır.
En yüksek Tikal anıtı, büyük kalıntıların en batısı olan Piramit IV'tür. Aynı zamanda İki Başlı Yılan Tapınağı'nın bulunduğu yerdir ve Batı Yarımküre'deki en yüksek Kolomb öncesi yapılardan biridir.
8. CESTİUS PİRAMİDİ - ROMA, İTALYA (MÖ 12)
Bu eşsiz Roma piramidi, MÖ 18-12 yılları arasında varlıklı sulh hakimi Caius Cestius için bir mezar olarak inşa edilmiştir. Beyaz mermer ve tuğladan yapılmıştır ve 35 metre yüksekliğindedir.
Cestius Piramidi'nin, Mısır'ın İmparatorluğun bir parçası haline getirilmesinden sonra Roma'da Mısır'a ait şeylerin ne kadar popüler olması nedeniyle bu tarzda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Mezarın içinde Roma mitolojisinden sahneler gösteren freskler bulunmaktadır.
Dış cephede yer alan bir yazıt, yapımı ve ithafı hakkında bilgi vermektedir. Bu piramit-mezar, çağlar boyunca korunmuş ve bozulmamış kalmasını sağlamak için son olarak Aurelian Duvarları'nın içine yerleştirilmiştir.
9. SUKUH - JAVA, ENDONEZYA (MS 15. YÜZYIL)
Java'daki bu tapınak 15. yüzyılda inşa edilmiştir ve Orta ve Doğu Java eyaletleri arasındaki sınırda Lawu Dağı'nın batı yamacında yer almaktadır.
Bir Cava-Hindu tapınağı olan tapınak, doğumdan önceki yaşam ve cinsel eğitim gibi farklı temalara sahiptir. Ana anıt, düzleştirilmiş kabuklu üç kaplumbağa, penisini kavrayan bir erkek figürü ve penis kesilerini temsil eden dört testisli 1,82 m boyunda bir fallus içeren kabartma ve yapılara sahip basit bir piramit yapıdır.
10. CAHUACHİ - NAZCA, PERU
Cahuachi, Nazca halkının bir hac yeriydi. MS 1. yüzyılda inşa edilmiştir. Daha sonraki kerpiç yapılar için temel olarak kullanılan 40'tan fazla höyük bulunmaktadır. Cahuachi'ye erişim oldukça zordur ve bu nedenle bir rehberle gitmeniz önerilir.
Bu, deneyiminizi son derece geliştirecek ve bu piramit yapısını anlamanıza büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Eserler, mumyalar, mücevherler ve bu piramitlerin sağladığı uygarlık hakkında paha biçilmez bilgiler, Peru'da gezmek için büyüleyici bir yer haline getiriyor
Orta Amerika'nın en büyük ikinci tören alanı olan Monte Alban, 2.200'den fazla terasın yanı sıra çok sayıda piramit yapısı, büyük merdivenler, özenle yapılmış mezarlar, süslü saraylar ve hatta "Juego de Pelota" olarak bilinen bir top sahası ile karakterize edilmektedir.
Kaynak: Travel Earth