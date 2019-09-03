'Piri Reis', Japonya'da

Türkiye - Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında daha önce Tayland'da sahnelenen 'Piri Reis Balesi', Japonya'da da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilen, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından da bu sezon sahneye konulan 'Piri Reis', 3 Eylül'de Tokyo'daki Nakano Zero Grand Hall'de Japon sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatının görsel bir şölenle anlatıldığı 'Piri Reis'in müzikleri Can Atilla, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Piri Reis Kimdir?

Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı. 15'inci yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti. Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına büyük ışık tuttu.