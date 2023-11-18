Pişirmeden önce yıkamamanız gereken 5 yiyecek

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DONDURULMUŞ ÜRÜNLER

Dondurulmuş meyve ve sebzelerin herhangi bir ek yıkamaya gerek kalmadan doğrudan kullanabilirsiniz.

Ek olarak bezelye, fasulye veya brokoli gibi dondurulmuş sebzeler genellikle torbalamadan önce kısa bir süre pişirilir ve haşlama işlemine tabi tutulur. Kaynar suya veya buhara bu kısa süreli daldırma, ürünün daha da sterilize edilmesini sağlarken aynı zamanda koruma sürecine de yardımcı olur.