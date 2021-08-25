Alaçatı dehşetinde işte zanlının ifadesi! 0:00 / 0:00

İHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 21 Ağustos Cumartesi gecesi Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde dehşet yaşandı. İddiaya göre, gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon (33) ile gece kulübünün çalışanları arasında arbede çıktı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre arbedede Alpay Kalyon'un bıçakla göğsünden yaralanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kalyon, ambulansla Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalyon, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENÇ ADAM TOPRAĞA VERİLDİ

Alpay Kalyon’un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, Yamanlar Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KADINI KURTARMAK İÇİN ARAYA GİRDİ

Olay gecesi, Alpay Kalyon'un yan taraftaki gece kulübünde alkollü olduğu öne sürülen bir erkek tarafından darp edildiğini gördüğü kadını görüp olaya müdahale etmek için harekete geçtiği, bu sırada mekanın önünde kavga çıktığını gören mekan çalışanları F.B., O.G. ve M.T.'nin de olaya dahil olduğu öğrenildi.

EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE BIÇAKLAMIŞ

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen F.B., "Burada kavga edemezsiniz" diyerek eline aldığı bıçakla arbede sırasında Kalyon'u, eşi Sırma Kalyon'un gözleri önünde bıçakladı. Kalyon, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çeşme Alpay Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLIDAN ŞOKE EDEN İFADE

Öte yandan cinayeti işlediği düşünülen F.B.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. F.B.'nin emniyetteki sorgusunda, "Yan mekandan 3 kadınla birlikte tartışan ve onları tartaklayan alkollü bir kişi çıkıyordu. Aynı mekanda bulunan Alpay Kalyon araya girdi. Çıkan kavga daha sonra diğer mekana taştı. Bu sırada biz de araya girdik. "Alpay Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu. Ben de buna dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Meydana gelen olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan işletme sahibi C.Ü., mekan müdürü M.A., otel mesul müdürü O.S. ve şüphelileri arabayla olay yerinden kaçırdığı öne sürülen O.G., hakim karşısına çıkartıldı.

BİR KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüphelilerden 4’ü de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheliden olayı gerçekleştirdiği düşünülen F.B. ve yanında kavga ettiği belirtilen M.T.'nin de bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.