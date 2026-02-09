Piyanonun Kraliçeleri 14 Şubat'ta AKM'de
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 14 Şubat'ta klasik müziğin zarafetini popun dinamizmiyle buluşturan dünyaca ünlü Queenz of Piano grubunu ağırlayacak
Klasik müziğin zarafeti ile pop müziğin enerjisini bir araya getiren Queenz of Piano, Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan “Piano Cosmos” konseriyle müzikseverlerle buluşacak. Jennifer Rüth ve Ming’in sahne alacağı konser, 14 Şubat Cumartesi günü saat 21.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek.
Queenz of Piano, klasik piyano repertuvarını modern yorumlar ve yaratıcı düzenlemelerle popüler müzikle harmanlayarak dinleyicilere farklı bir müzik deneyimi sunacak. İkili, klasik ile pop arasında devrim niteliğinde bir köprü kuracak. “Piano Cosmos” konseri, güçlü sahne enerjisi ve özgün müzikal anlatımıyla izleyicilere unutulmaz bir Sevgililer Günü akşamı yaşatacak.