Piyasa kapanışı: 03 Aralık 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (03 Aralık 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,65 değer kaybederek 11.051,27 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,21 yükselerek 42,45 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,18 değer kazanarak 5.755,83 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi VKING,PKENT,GZNMI, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise GEREL,IZFAS,YBTAS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (19.324.341.230.20 TL), ISCTR (17.923.256.805.16 TL), YKBNK (15.640.917.764.22 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
66.70 ₺
|
0.98 %
|
19.324.341.230
|
13.88 ₺
|
-0.07 %
|
17.923.256.805
|
36.96 ₺
|
2.04 %
|
15.640.917.764
|
141.80 ₺
|
-0.14 %
|
11.083.995.528
|
275.50 ₺
|
-1.25 %
|
10.014.130.829
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisselerLINK BILGISAYAR
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
19.91 ₺
|
-9.99 %
|
302.009.308
|
110.10 ₺
|
-9.83 %
|
311.215.232
|
23.40 ₺
|
-8.38 %
|
10.169.840
|
2.74 ₺
|
-7.12 %
|
1.067.022.350
|
51.10 ₺
|
-7.09 %
|
123.498.741
Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Aralık 2025 Çarşamba)
Dolar/TL yüzde 0,21 artarak 42,45 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,57 yükselerek 49,56 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,45 ₺
|
0,21 %
|
E
|
49,56 ₺
|
0,57 %
Altın fiyatlarında son durum (03 Aralık 2025 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde 0,36 artış ile 4.220,88 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,18 yükselişle 5.755,83 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.410,79 olurken, Cumhuriyet altını ise 37.528,04 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.220,88 ₺
|
0,36 %
|
5.755,83 ₺
|
0,18 %
|
37.528,04 ₺
|
0,18 %
|
9.410,79 ₺
|
0,18 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,80 yükseliş ile 92.165,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,52 artış ile 3.070,89 dolar.Brent Petrol ise 63,03 dolar