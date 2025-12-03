Piyasa kapanışı: 03 Aralık 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

03 Aralık 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.051,27 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,65 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi VKING,PKENT,GZNMI, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise GEREL,IZFAS,YBTAS.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (19.324.341.230.20 TL), ISCTR (17.923.256.805.16 TL), YKBNK (15.640.917.764.22 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Aralık 2025 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,21 artarak 42,45 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,57 yükselerek 49,56 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (03 Aralık 2025 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 0,36 artış ile 4.220,88 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,18 yükselişle 5.755,83 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.410,79 olurken, Cumhuriyet altını ise 37.528,04 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,80 yükseliş ile 92.165,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,52 artış ile 3.070,89 dolar.Brent Petrol ise 63,03 dolar