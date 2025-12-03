Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 03 Aralık 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 03 Aralık 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (03 Aralık 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,65 değer kaybederek 11.051,27 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,21 yükselerek 42,45 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,18 değer kazanarak 5.755,83 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 03.12.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 03 Aralık 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        03 Aralık 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.051,27 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,65 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi VKING,PKENT,GZNMI, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise GEREL,IZFAS,YBTAS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (19.324.341.230.20 TL), ISCTR (17.923.256.805.16 TL), YKBNK (15.640.917.764.22 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        66.70
        0.98 %
        19.324.341.230
        I
        13.88
        -0.07 %
        17.923.256.805
        Y
        36.96
        2.04 %
        15.640.917.764
        T
        141.80
        -0.14 %
        11.083.995.528
        T
        275.50
        -1.25 %
        10.014.130.829
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        LINK BILGISAYAR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        19.91
        -9.99 %
        302.009.308
        I
        110.10
        -9.83 %
        311.215.232
        Y
        23.40
        -8.38 %
        10.169.840
        I
        2.74
        -7.12 %
        1.067.022.350
        D
        51.10
        -7.09 %
        123.498.741
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Aralık 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,21 artarak 42,45 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,57 yükselerek 49,56 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,45
        0,21 %
        E
        EUR/TRY
        49,56
        0,57 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Aralık 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,36 artış ile 4.220,88 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,18 yükselişle 5.755,83 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 9.410,79 olurken, Cumhuriyet altını ise 37.528,04 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.220,88
        0,36 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.755,83
        0,18 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.528,04
        0,18 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.410,79
        0,18 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,80 yükseliş ile 92.165,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,52 artış ile 3.070,89 dolar.Brent Petrol ise 63,03 dolar

