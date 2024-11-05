Piyasa kapanışı: 05 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

05 Kasım 2024 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.618,57 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,52 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KRGYO,BAKAB,KAPLM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TSGYO,REEDR,YONGA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.481.921.022.50 TL), ISCTR (4.407.447.112.73 TL), ASELS (3.554.789.743.60 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Kasım 2024 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 34,34 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,22 yükseliş ile 37,48 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (05 Kasım 2024 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde -0,11 azalış ile 2.733,90 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,01 düşüşle 3.022,47 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.941,73 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.706,48 oldu.