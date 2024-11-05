Piyasa kapanışı: 05 Kasım 2024 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (05 Kasım 2024 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,52 değer kaybederek 8.618,57 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,02 düşerek 34,34 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,01 değer kaybederek 3.022,47 liraya düştü.
05 Kasım 2024 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 8.618,57 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,52 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KRGYO,BAKAB,KAPLM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TSGYO,REEDR,YONGA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.481.921.022.50 TL), ISCTR (4.407.447.112.73 TL), ASELS (3.554.789.743.60 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
272.25 ₺
|
1.40 %
|
8.481.921.023
|
10.99 ₺
|
-3.34 %
|
4.407.447.113
|
65.15 ₺
|
2.60 %
|
3.554.789.744
|
141.10 ₺
|
-1.05 %
|
3.336.313.357
|
46.40 ₺
|
-1.19 %
|
3.284.010.864
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
36.08 ₺
|
10.00 %
|
72.665.567
|
37.02 ₺
|
9.98 %
|
70.160.499
|
190.70 ₺
|
9.98 %
|
71.470.010
|
26.44 ₺
|
9.98 %
|
51.426.022
|
20.56 ₺
|
9.95 %
|
92.746.953
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.72 ₺
|
-9.98 %
|
48.195.245
|
19.70 ₺
|
-9.96 %
|
1.085.700.954
|
71.50 ₺
|
-8.45 %
|
2.368.787
|
4.83 ₺
|
-7.12 %
|
268.382.005
|
45.12 ₺
|
-7.05 %
|
1.015.544.525
Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Kasım 2024 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,02 azalış ile 34,34 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,22 yükseliş ile 37,48 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
34,34 ₺
|
-0,02 %
|
E
|
37,48 ₺
|
0,22 %
Altın fiyatlarında son durum (05 Kasım 2024 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde -0,11 azalış ile 2.733,90 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,01 düşüşle 3.022,47 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.941,73 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.706,48 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.733,90 ₺
|
-0,11 %
|
3.022,47 ₺
|
-0,01 %
|
19.706,48 ₺
|
-0,01 %
|
4.941,73 ₺
|
-0,01 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,81 değer kazanarak 69.558,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 0,04 yükselerek 2.445,22 dolardan işlem gördü.