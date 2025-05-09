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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 09 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 09 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (09 Mayıs 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,33 yükselerek 38,75 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,42 ile 4.162,37 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 09.05.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 09 Mayıs 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        09 Mayıs 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.390,51 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,20 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MARKA,AVHOL,LRSHO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TUREX,BEGYO,CEMTS.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (8.678.048.701.62 TL), THYAO (8.073.639.541.25 TL), AKBNK (7.032.756.693.39 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        24.18
        1.26 %
        8.678.048.702
        T
        294.00
        3.34 %
        8.073.639.541
        A
        49.88
        -0.08 %
        7.032.756.693
        T
        128.70
        -0.46 %
        6.465.178.441
        A
        149.20
        -3.18 %
        5.542.278.301
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        57.75
        10.00 %
        129.189.247
        A
        39.46
        9.98 %
        283.993.707
        L
        3.86
        9.97 %
        472.508.576
        S
        4.19
        9.97 %
        100.214.678
        A
        13.12
        9.97 %
        909.023.063
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        43.22
        -10.00 %
        2.597.489.900
        B
        17.99
        -9.96 %
        412.165.713
        C
        14.47
        -9.96 %
        588.018.868
        C
        9.05
        -9.95 %
        126.133.594
        D
        126.70
        -9.95 %
        227.568.979
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Mayıs 2025 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,33 artarak 38,75 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,60 yükselerek 43,70 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,75
        0,33 %
        E
        EUR/TRY
        43,70
        0,60 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (09 Mayıs 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,03 artış ile 3.339,81 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,42 yükselişle 4.162,37 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.805,47 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.138,65 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.339,81
        1,03 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.162,37
        1,42 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.138,65
        1,42 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.805,47
        1,42 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,91 artış ile 102.933,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 14,71 yükseliş ile 2.308,65 doları buldu. Brent Petrol ise 63,62 dolar

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