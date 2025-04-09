Piyasa kapanışı: 09 Nisan 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (09 Nisan 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -2,13 değer kaybederek 9.275,50 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,21 artış ile 38,01 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 3,33 ile 3.758,14 liraya çıktı.
09 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -2,13 düşüş ile 9.275,50 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SNPAM,AKYHO,YONGA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse LIDER,EUHOL,SNKRN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.999.322.277.00 TL), AKBNK (6.086.650.288.31 TL), YKBNK (5.308.129.395.06 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
306.00 ₺
|
-0.73 %
|
9.999.322.277
|
49.78 ₺
|
-4.18 %
|
6.086.650.288
|
23.32 ₺
|
-3.72 %
|
5.308.129.395
|
11.41 ₺
|
-4.68 %
|
4.994.530.524
|
117.10 ₺
|
-1.43 %
|
4.322.801.707
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
68.20 ₺
|
10.00 %
|
10.275.011
|
75.95 ₺
|
9.99 %
|
6.472.064
|
74.30 ₺
|
9.99 %
|
134.820.991
|
63.85 ₺
|
9.99 %
|
494.429.649
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
172.80 ₺
|
-10.00 %
|
154.255.681
|
14.51 ₺
|
-9.99 %
|
9.773.211
|
132.60 ₺
|
-9.98 %
|
8.456.432
|
11.67 ₺
|
-9.95 %
|
274.822.667
|
153.00 ₺
|
-9.95 %
|
1.075.428.106
Serbest Piyasada döviz fiyatları (09 Nisan 2025 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,21 artış ile 38,01 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,02 yükseliş ile 42,07 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,01 ₺
|
0,21 %
|
E
|
42,07 ₺
|
1,02 %
Altın fiyatlarında son durum (09 Nisan 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 3,37 değer kazanarak 3.083,83 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 3,33 değer kazanarak 3.758,14 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.144,56 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 24.503,09 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.083,83 ₺
|
3,37 %
|
3.758,14 ₺
|
3,33 %
|
24.503,09 ₺
|
3,33 %
|
6.144,56 ₺
|
3,33 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,30 değer kaybederek 77.358,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,53 düşerek 1.486,75 dolardan işlem gördü.