Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

10 Şubat 2026 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,34 düşüş ile 13.791,00 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PEKGY,SAYAS,AKHAN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PASEU,BINBN,TTRAK.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.320.978.110.50 TL), ASELS (11.394.798.470.25 TL), ISCTR (11.293.075.579.35 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Şubat 2026 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 43,63 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,02 yükselerek 51,98 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (10 Şubat 2026 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,42 :artarakazalarak 5.036,73 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,63 düşüş sonucu 7.073,57 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,63 düşerek 11.565,29 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 46.119,68.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,00 değer kazanarak 69.023,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,64 yükselerek 2.021,60 dolardan işlem gördü.