        Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (10 Şubat 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,34 değer kaybederek 13.791,00 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,10 yükselerek 43,63 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,63 değer kaybederek 7.073,57 liraya düştü.

        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,34 düşüş ile 13.791,00 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PEKGY,SAYAS,AKHAN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PASEU,BINBN,TTRAK.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.320.978.110.50 TL), ASELS (11.394.798.470.25 TL), ISCTR (11.293.075.579.35 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        333.00
        1.06 %
        17.320.978.111
        A
        298.25
        2.14 %
        11.394.798.470
        I
        16.93
        -0.29 %
        11.293.075.579
        T
        52.10
        7.78 %
        8.650.175.673
        A
        83.55
        -2.22 %
        8.488.744.724
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        11.11
        10.00 %
        3.003.023.092
        S
        45.98
        10.00 %
        151.044.120
        A
        28.60
        10.00 %
        401.030.344
        D
        38.72
        10.00 %
        17.572.842
        A
        122.20
        9.99 %
        14.071.731
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        143.10
        -9.94 %
        1.196.162.489
        B
        190.20
        -8.38 %
        1.673.490.338
        T
        561.00
        -7.65 %
        603.779.745
        B
        9.82
        -7.36 %
        2.346.480
        B
        13.50
        -6.90 %
        25.227.238
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Şubat 2026 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 43,63 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,02 yükselerek 51,98 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,63
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        51,98
        0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Şubat 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,42 :artarakazalarak 5.036,73 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,63 düşüş sonucu 7.073,57 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,63 düşerek 11.565,29 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 46.119,68.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.036,73
        -0,42 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.073,57
        -0,63 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        46.119,68
        -0,63 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.565,29
        -0,63 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,00 değer kazanarak 69.023,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,64 yükselerek 2.021,60 dolardan işlem gördü.

