Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (10 Şubat 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,34 değer kaybederek 13.791,00 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,10 yükselerek 43,63 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,63 değer kaybederek 7.073,57 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PEKGY,SAYAS,AKHAN, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PASEU,BINBN,TTRAK.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.320.978.110.50 TL), ASELS (11.394.798.470.25 TL), ISCTR (11.293.075.579.35 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
333.00 ₺
|
1.06 %
|
17.320.978.111
|
298.25 ₺
|
2.14 %
|
11.394.798.470
|
16.93 ₺
|
-0.29 %
|
11.293.075.579
|
52.10 ₺
|
7.78 %
|
8.650.175.673
|
83.55 ₺
|
-2.22 %
|
8.488.744.724
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
11.11 ₺
|
10.00 %
|
3.003.023.092
|
45.98 ₺
|
10.00 %
|
151.044.120
|
28.60 ₺
|
10.00 %
|
401.030.344
|
38.72 ₺
|
10.00 %
|
17.572.842
|
122.20 ₺
|
9.99 %
|
14.071.731
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
143.10 ₺
|
-9.94 %
|
1.196.162.489
|
190.20 ₺
|
-8.38 %
|
1.673.490.338
|
561.00 ₺
|
-7.65 %
|
603.779.745
|
9.82 ₺
|
-7.36 %
|
2.346.480
|
13.50 ₺
|
-6.90 %
|
25.227.238
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Şubat 2026 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 43,63 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,02 yükselerek 51,98 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,63 ₺
|
0,10 %
|
E
|
51,98 ₺
|
0,02 %
Altın fiyatlarında son durum (10 Şubat 2026 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,42 :artarakazalarak 5.036,73 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,63 düşüş sonucu 7.073,57 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,63 düşerek 11.565,29 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 46.119,68.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.036,73 ₺
|
-0,42 %
|
7.073,57 ₺
|
-0,63 %
|
46.119,68 ₺
|
-0,63 %
|
11.565,29 ₺
|
-0,63 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,00 değer kazanarak 69.023,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,64 yükselerek 2.021,60 dolardan işlem gördü.