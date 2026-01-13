Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 13 Ocak 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 13 Ocak 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (13 Ocak 2026 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,07 değer kazanarak 12.385,61 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 43,16 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,72 değer kazanarak 6.413,10 liraya yükseldi.

        Giriş: 13.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 13.01.2026 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 13 Ocak 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Ocak 2026 Salı tarihinde günü 12.385,61 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,07 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VANGD,RNPOL,DCTTR olurken en çok değer kaybeden 3 hisse OTTO,DOFER,SMRVA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.903.462.356.50 TL), TRALT (15.050.255.952.66 TL), THYAO (14.507.441.937.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        289.75
        2.39 %
        15.903.462.357
        T
        48.46
        3.81 %
        15.050.255.953
        T
        287.00
        -1.54 %
        14.507.441.938
        I
        14.59
        0.97 %
        10.238.317.122
        K
        187.90
        -0.58 %
        8.110.753.678
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        54.45
        10.00 %
        22.231.717
        R
        42.24
        10.00 %
        44.775.605
        D
        8.92
        9.99 %
        84.748.018
        V
        46.24
        9.99 %
        20.538.192
        A
        113.40
        9.99 %
        4.205.637
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        472.50
        -10.00 %
        134.640.423
        D
        37.90
        -9.98 %
        182.651.224
        S
        92.90
        -9.98 %
        1.849.780.925
        K
        7.14
        -9.96 %
        623.761.045
        K
        369.00
        -7.75 %
        573.591.034
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Ocak 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 43,16 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 50,31 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,16
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        50,31
        -0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Ocak 2026 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,26 artış ile 4.609,38 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,72 yükselişle 6.413,10 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.485,42 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.813,43 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.609,38
        0,26 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.413,10
        0,72 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        41.813,43
        0,72 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.485,42
        0,72 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,22 artış ile 92.261,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,72 yükseliş ile 3.138,04 doları buldu. Brent Petrol ise 65,62 dolar

