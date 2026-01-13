Piyasa kapanışı: 13 Ocak 2026 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Ocak 2026 Salı tarihinde günü 12.385,61 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,07 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VANGD,RNPOL,DCTTR olurken en çok değer kaybeden 3 hisse OTTO,DOFER,SMRVA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (15.903.462.356.50 TL), TRALT (15.050.255.952.66 TL), THYAO (14.507.441.937.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Ocak 2026 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 43,16 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 50,31 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (13 Ocak 2026 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,26 artış ile 4.609,38 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,72 yükselişle 6.413,10 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.485,42 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.813,43 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,22 artış ile 92.261,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,72 yükseliş ile 3.138,04 doları buldu. Brent Petrol ise 65,62 dolar