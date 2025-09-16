Habertürk
Habertürk
        Piyasa kapanışı: 16 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 16 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (16 Eylül 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,66 değer kazanarak 11.182,96 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,28 liraya düştü.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,11 değer kazanarak 4.889,99 liraya yükseldi.

        Giriş: 16.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 16.09.2025 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 16 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Eylül 2025 Salı tarihinde günü 11.182,96 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,66 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IEYHO,BIGCH,BRKVY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise INVES,VERTU,TEKTU.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (13.908.788.092.56 TL), THYAO (13.181.461.287.75 TL), ASELS (10.397.078.487.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        4.03
        1.77 %
        13.908.788.093
        T
        327.00
        -1.43 %
        13.181.461.288
        A
        195.20
        5.40 %
        10.397.078.487
        I
        14.93
        0.40 %
        10.145.483.892
        A
        66.60
        1.76 %
        9.180.562.194
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        17.71
        10.00 %
        1.023.211.907
        B
        55.00
        10.00 %
        149.482.011
        B
        90.20
        10.00 %
        156.379.022
        D
        2.86
        10.00 %
        237.698.323
        E
        28.62
        9.99 %
        158.681.113
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        738.00
        -10.00 %
        5.682.600
        V
        49.60
        -9.98 %
        69.661.082
        T
        26.56
        -9.97 %
        125.859.479
        V
        462.75
        -9.97 %
        10.728.859
        Y
        29.62
        -9.97 %
        21.166.546
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Eylül 2025 Salı)

        Dolar/TL yüzde -0,11 azalarak 41,28 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,60 yükselerek 48,89 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,28
        -0,11 %
        E
        EUR/TRY
        48,89
        0,60 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Eylül 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,09 artış ile 3.682,19 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,11 yükselişle 4.889,99 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.995,13 olurken, Cumhuriyet altını ise 31.882,72 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.682,19
        0,09 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.889,99
        0,11 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        31.882,72
        0,11 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.995,13
        0,11 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,40 artış ile 115.106,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,98 düşüş ile 4.446,33 doları buldu. Brent Petrol ise 68,32 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
