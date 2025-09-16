Piyasa kapanışı: 16 Eylül 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Eylül 2025 Salı tarihinde günü 11.182,96 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,66 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IEYHO,BIGCH,BRKVY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise INVES,VERTU,TEKTU.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (13.908.788.092.56 TL), THYAO (13.181.461.287.75 TL), ASELS (10.397.078.487.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Eylül 2025 Salı)

Dolar/TL yüzde -0,11 azalarak 41,28 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,60 yükselerek 48,89 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (16 Eylül 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,09 artış ile 3.682,19 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,11 yükselişle 4.889,99 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.995,13 olurken, Cumhuriyet altını ise 31.882,72 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,40 artış ile 115.106,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,98 düşüş ile 4.446,33 doları buldu. Brent Petrol ise 68,32 dolar