        BIST 100 14.484,91 %-0,71
        DOLAR 44,8724 %0,03
        EURO 52,8996 %0,20
        GRAM ALTIN 6.927,26 %-0,56
        FAİZ 39,62 %0,97
        GÜMÜŞ GRAM 115,02 %-1,27
        BITCOIN 75.508,00 %1,13
        GBP/TRY 60,7773 %0,18
        EUR/USD 1,1784 %0,16
        BRENT 95,49 %5,65
        ÇEYREK ALTIN 11.326,07 %-0,56
        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 20 Nisan 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 20 Nisan 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (20 Nisan 2026 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,71 değer kaybederek 14.484,91 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,87 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,61 ile 6.923,43 liraya geriledi.

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Nisan 2026 Pazartesi tarihinde günü 14.484,91 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,71 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi DOFRB,TKNSA,ZGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SVGYO,CRFSA,TERA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.431.250.587.00 TL), SASA (16.547.629.247.78 TL), ASTOR (11.601.178.414.90 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        328.25
        -0.23 %
        20.431.250.587
        S
        3.08
        -1.91 %
        16.547.629.248
        A
        205.70
        4.58 %
        11.601.178.415
        A
        81.85
        -2.03 %
        10.005.323.005
        T
        24.58
        3.10 %
        9.864.963.589
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        D
        122.10
        10.00 %
        1.769.091.557
        T
        26.62
        10.00 %
        712.520.781
        Z
        32.34
        10.00 %
        62.081.158
        A
        38.28
        10.00 %
        212.772.774
        I
        82.50
        10.00 %
        7.782.775
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        18.18
        -10.00 %
        439.279.783
        C
        172.80
        -10.00 %
        806.508.075
        T
        356.50
        -9.97 %
        984.536.689
        N
        130.10
        -9.97 %
        1.550.338.420
        F
        2.89
        -9.97 %
        943.370.939
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Nisan 2026 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,03 artış ile 44,87 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,20 yükseliş ile 52,90 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,87
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        52,90
        0,20 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Nisan 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,51 azalış ile 4.805,72 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,61 düşüşle 6.923,43 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.319,80 olurken, Cumhuriyet altını ise 45.140,74 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.805,72
        -0,51 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.923,43
        -0,61 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        45.140,74
        -0,61 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.319,80
        -0,61 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,62 düşüş ile 75.476,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,08 azalış ile 2.310,06 dolar.Brent Petrol ise 95,78 dolar

        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
