Piyasa kapanışı: 22 Mayıs 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22 Mayıs 2025 Perşembe tarihinde günü 9.478,87 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,85 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DIRIT,PINSU,SKYMD, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EDIP,HURGZ,DAGHL.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.955.041.998.50 TL), YKBNK (9.576.842.097.26 TL), AKBNK (7.992.393.744.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Mayıs 2025 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,11 artarak 38,91 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,07 düşerek 44,03 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (22 Mayıs 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,62 değer kaybederek 3.294,51 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,65 değer kaybederek 4.115,80 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.729,34 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.835,04 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,82 değer kazanarak 111.046,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,83 yükselerek 2.666,61 dolardan işlem gördü.