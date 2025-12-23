Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.290,36 %-0,18
        DOLAR 42,8306 %0,17
        EURO 50,6153 %0,51
        GRAM ALTIN 6.120,73 %0,18
        FAİZ 37,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 95,40 %0,58
        BITCOIN 87.196,00 %-1,17
        GBP/TRY 57,9202 %0,59
        EUR/USD 1,1775 %0,11
        BRENT 61,85 %-0,35
        ÇEYREK ALTIN 10.007,39 %0,18
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 23 Aralık 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 23 Aralık 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (23 Aralık 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,18 değer kaybederek 11.290,36 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 42,83 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,26 ile 6.126,02 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 23.12.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 23 Aralık 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        23 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.290,36 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,18 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ATEKS,BRKVY,GIPTA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EFOR,TERA,TATEN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TRALT (10.611.318.838.58 TL), ASELS (9.634.403.182.10 TL), ISCTR (8.769.712.578.59 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        45.86
        4.51 %
        10.611.318.839
        A
        221.70
        4.18 %
        9.634.403.182
        I
        13.89
        -1.21 %
        8.769.712.579
        Z
        13.00
        -8.19 %
        6.677.173.059
        T
        270.50
        -0.55 %
        6.431.362.293
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        119.90
        10.00 %
        6.115.794
        B
        119.00
        9.98 %
        303.790.644
        G
        89.25
        9.98 %
        1.644.443.449
        K
        19.84
        9.98 %
        1.953.628.859
        N
        10.15
        9.97 %
        301.189.519
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        27.72
        -10.00 %
        292.816.155
        T
        266.25
        -9.97 %
        1.625.448.150
        T
        12.11
        -9.96 %
        521.684.955
        M
        4.30
        -8.90 %
        195.486.961
        A
        18.88
        -8.26 %
        29.605.999
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Aralık 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 42,83 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,49 yükseliş ile 50,60 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,83
        0,17 %
        E
        EUR/TRY
        50,60
        0,49 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Aralık 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,00 :artarakazalarak 4.443,50 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,26 yükseliş sonucu 6.126,02 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,26 yükselerek 10.016,04 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.941,66.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.443,50
        0,00 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.126,02
        0,26 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        39.941,66
        0,26 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.016,04
        0,26 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,56 düşüş ile 87.240,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,07 azalış ile 2.921,11 dolar.Brent Petrol ise 61,87 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücrette kritik toplantı başladı
        Asgari ücrette kritik toplantı başladı
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"