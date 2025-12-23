Piyasa kapanışı: 23 Aralık 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (23 Aralık 2025 Salı) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,18 değer kaybederek 11.290,36 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 42,83 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,26 ile 6.126,02 liradan işlem gördü.
23 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.290,36 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,18 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ATEKS,BRKVY,GIPTA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EFOR,TERA,TATEN.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TRALT (10.611.318.838.58 TL), ASELS (9.634.403.182.10 TL), ISCTR (8.769.712.578.59 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
45.86 ₺
|
4.51 %
|
10.611.318.839
|
221.70 ₺
|
4.18 %
|
9.634.403.182
|
13.89 ₺
|
-1.21 %
|
8.769.712.579
|
13.00 ₺
|
-8.19 %
|
6.677.173.059
|
270.50 ₺
|
-0.55 %
|
6.431.362.293
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
119.90 ₺
|
10.00 %
|
6.115.794
|
119.00 ₺
|
9.98 %
|
303.790.644
|
89.25 ₺
|
9.98 %
|
1.644.443.449
|
19.84 ₺
|
9.98 %
|
1.953.628.859
|
10.15 ₺
|
9.97 %
|
301.189.519
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
27.72 ₺
|
-10.00 %
|
292.816.155
|
266.25 ₺
|
-9.97 %
|
1.625.448.150
|
12.11 ₺
|
-9.96 %
|
521.684.955
|
4.30 ₺
|
-8.90 %
|
195.486.961
|
18.88 ₺
|
-8.26 %
|
29.605.999
Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Aralık 2025 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 42,83 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,49 yükseliş ile 50,60 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,83 ₺
|
0,17 %
|
E
|
50,60 ₺
|
0,49 %
Altın fiyatlarında son durum (23 Aralık 2025 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,00 :artarakazalarak 4.443,50 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,26 yükseliş sonucu 6.126,02 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,26 yükselerek 10.016,04 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 39.941,66.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.443,50 ₺
|
0,00 %
|
6.126,02 ₺
|
0,26 %
|
39.941,66 ₺
|
0,26 %
|
10.016,04 ₺
|
0,26 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,56 düşüş ile 87.240,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,07 azalış ile 2.921,11 dolar.Brent Petrol ise 61,87 dolar