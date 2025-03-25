Piyasa kapanışı: 25 Mart 2025 Salı Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25 Mart 2025 Salı tarihinde günü 9.715,58 puanla bitirdi, günlük yükseliş 4,48 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BNTAS,RYGYO,EUHOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ATEKS,DAGHL,BINBN.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (18.343.162.565.05 TL), THYAO (13.397.329.613.50 TL), YKBNK (13.150.076.673.76 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Mart 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,00 yükselerek 37,98 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,12 yükselerek 41,11 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (25 Mart 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,41 artış ile 3.023,27 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,36 yükselişle 3.691,00 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.034,79 olurken, Cumhuriyet altını ise 24.065,34 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,16 düşüş ile 87.955,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,40 azalış ile 2.075,43 dolar.Brent Petrol ise 73,01 dolar