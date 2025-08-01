Piyasa raporu (01 Ağustos 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

01 Ağustos 2025 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,04 yükseliş ile 10.746,98 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PINSU,KFEIN,YAYLA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IZINV,ISKPL,PEKGY oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KCHOL (8.629.277.392.70 TL), THYAO (8.388.606.056.00 TL), ISCTR (4.469.221.477.31 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Ağustos 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 40,66 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 1,09 yükselerek 46,94 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (01 Ağustos 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde 1,81 artış ile 3.349,52 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,83 yükselişle 4.378,31 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.158,54 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.546,59 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,72 düşüş ile 114.819,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,95 azalış ile 3.593,55 dolar.Brent Petrol ise 69,78 dolar