Piyasa raporu (01 Ağustos 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (01 Ağustos 2025 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazanarak 10.746,98 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 40,66 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,83 değer kazanarak 4.378,31 liraya yükseldi.
01 Ağustos 2025 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,04 yükseliş ile 10.746,98 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PINSU,KFEIN,YAYLA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IZINV,ISKPL,PEKGY oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KCHOL (8.629.277.392.70 TL), THYAO (8.388.606.056.00 TL), ISCTR (4.469.221.477.31 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
182.40 ₺
|
1.73 %
|
8.629.277.393
|
288.75 ₺
|
0.26 %
|
8.388.606.056
|
14.93 ₺
|
0.74 %
|
4.469.221.477
|
66.55 ₺
|
-1.41 %
|
4.469.164.350
|
26.94 ₺
|
0.82 %
|
4.163.207.270
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.35 ₺
|
10.00 %
|
257.072.675
|
113.30 ₺
|
10.00 %
|
69.501.022
|
33.66 ₺
|
10.00 %
|
66.784.096
|
23.38 ₺
|
9.97 %
|
333.067.264
|
30.90 ₺
|
9.96 %
|
288.052.244
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
64.80 ₺
|
-10.00 %
|
22.901.769
|
37.30 ₺
|
-9.99 %
|
774.726.414
|
4.86 ₺
|
-9.83 %
|
1.293.486.854
|
34.06 ₺
|
-9.17 %
|
5.925.319
|
10.90 ₺
|
-7.47 %
|
10.560.540
Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Ağustos 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 40,66 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 1,09 yükselerek 46,94 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
40,66 ₺
|
0,07 %
|
E
|
46,94 ₺
|
1,09 %
Altın fiyatlarında son durum (01 Ağustos 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde 1,81 artış ile 3.349,52 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,83 yükselişle 4.378,31 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.158,54 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.546,59 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.349,52 ₺
|
1,81 %
|
4.378,31 ₺
|
1,83 %
|
28.546,59 ₺
|
1,83 %
|
7.158,54 ₺
|
1,83 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,72 düşüş ile 114.819,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,95 azalış ile 3.593,55 dolar.Brent Petrol ise 69,78 dolar