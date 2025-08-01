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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (01 Ağustos 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (01 Ağustos 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (01 Ağustos 2025 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazanarak 10.746,98 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,07 artış ile 40,66 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,83 değer kazanarak 4.378,31 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (01 Ağustos 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        01 Ağustos 2025 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,04 yükseliş ile 10.746,98 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse PINSU,KFEIN,YAYLA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IZINV,ISKPL,PEKGY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KCHOL (8.629.277.392.70 TL), THYAO (8.388.606.056.00 TL), ISCTR (4.469.221.477.31 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        182.40
        1.73 %
        8.629.277.393
        T
        288.75
        0.26 %
        8.388.606.056
        I
        14.93
        0.74 %
        4.469.221.477
        A
        66.55
        -1.41 %
        4.469.164.350
        E
        26.94
        0.82 %
        4.163.207.270
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        9.35
        10.00 %
        257.072.675
        K
        113.30
        10.00 %
        69.501.022
        Y
        33.66
        10.00 %
        66.784.096
        B
        23.38
        9.97 %
        333.067.264
        C
        30.90
        9.96 %
        288.052.244
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        64.80
        -10.00 %
        22.901.769
        I
        37.30
        -9.99 %
        774.726.414
        P
        4.86
        -9.83 %
        1.293.486.854
        S
        34.06
        -9.17 %
        5.925.319
        M
        10.90
        -7.47 %
        10.560.540
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Ağustos 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,07 yükselerek 40,66 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 1,09 yükselerek 46,94 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,66
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        46,94
        1,09 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (01 Ağustos 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,81 artış ile 3.349,52 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,83 yükselişle 4.378,31 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.158,54 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.546,59 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.349,52
        1,81 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.378,31
        1,83 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.546,59
        1,83 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.158,54
        1,83 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,72 düşüş ile 114.819,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -4,95 azalış ile 3.593,55 dolar.Brent Petrol ise 69,78 dolar

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