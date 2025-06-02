Piyasa raporu (02 Haziran 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 02 Haziran 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.008,87 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,12 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi KUYAS,ETILR,VANGD olurken en çok değer kaybeden 3 hisse LRSHO,BORLS,LYDYE oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (6.404.423.954.40 TL), THYAO (6.373.570.907.00 TL), AKBNK (4.667.160.327.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Haziran 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde -0,03 düşerek 39,18 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,64 yükselerek 44,83 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (02 Haziran 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 2,53 artış ile 3.372,56 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 2,51 yükselişle 4.252,92 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.953,53 olurken, Cumhuriyet altını ise 27.729,04 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,39 düşüş ile 104.261,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 0,87 artış ile 2.532,43 dolar.Brent Petrol ise 64,76 dolar