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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (03 Şubat 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (03 Şubat 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (03 Şubat 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,30 değer kaybederek 9.774,40 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,61 artış ile 35,96 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 1,34 ile 3.271,65 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (03 Şubat 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        03 Şubat 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -2,30 düşerek 9.774,40 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9918.3500 puandan işlem görürken en düşük 9749.9100 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SKYMD,BRKVY,DCTTR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise YAPRK,ALFAS,RAYSG oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.104.183.059.00 TL), YKBNK (10.580.931.407.18 TL), ISCTR (8.106.742.815.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        313.75
        -1.03 %
        11.104.183.059
        Y
        29.12
        -5.21 %
        10.580.931.407
        I
        13.65
        -3.60 %
        8.106.742.815
        A
        63.80
        -1.62 %
        8.030.895.239
        K
        161.90
        -4.65 %
        6.276.074.945
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        16.50
        10.00 %
        104.731.192
        B
        60.05
        9.98 %
        154.204.814
        D
        40.08
        8.15 %
        286.692.198
        P
        7.20
        7.62 %
        207.827.411
        G
        167.00
        5.30 %
        174.093.752
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        724.50
        -10.00 %
        158.737.148
        A
        66.05
        -9.95 %
        436.357.955
        R
        427.50
        -9.95 %
        1.325.896.974
        F
        5.09
        -9.91 %
        119.469.975
        S
        39.86
        -9.70 %
        393.115.615
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Şubat 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,61 yükselerek 35,96 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 37,07 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,96
        0,61 %
        E
        EUR/TRY
        37,07
        -0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Şubat 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,86 :artarakazalarak 2.822,60 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,34 yükseliş sonucu 3.271,65 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,34 yükselerek 5.348,72 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 21.331,13.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.822,60
        0,86 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.271,65
        1,34 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        21.331,13
        1,34 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.348,72
        1,34 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,98 değer kaybederek 97.982,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -13,37 düşerek 2.665,72 dolardan işlem gördü.

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