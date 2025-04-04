Piyasa raporu (04 Nisan 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

04 Nisan 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,10 düşerek 9.379,83 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9524.7600 puandan işlem görürken en düşük 9339.6700 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi VKING,ERSU,CEMTS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise YAPRK,HATEK,MERCN.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.665.767.870.54 TL), THYAO (7.575.828.474.50 TL), AKBNK (5.729.136.208.85 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Nisan 2025 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 37,99 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,55 düşüş ile 41,76 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (04 Nisan 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,91 :artarakazalarak 3.024,64 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,03 düşüş sonucu 3.719,58 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,03 düşerek 6.081,51 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 24.251,65.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,35 artış ile 83.510,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,56 yükseliş ile 1.813,29 doları buldu. Brent Petrol ise 65,93 dolar