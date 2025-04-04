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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (04 Nisan 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (04 Nisan 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (04 Nisan 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,10 değer kaybederek 9.379,83 puanla günü kapattı.Dolar ise 37,99 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,03 ile 3.719,58 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 04.04.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (04 Nisan 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        04 Nisan 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,10 düşerek 9.379,83 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9524.7600 puandan işlem görürken en düşük 9339.6700 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi VKING,ERSU,CEMTS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise YAPRK,HATEK,MERCN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.665.767.870.54 TL), THYAO (7.575.828.474.50 TL), AKBNK (5.729.136.208.85 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        24.02
        0.25 %
        7.665.767.871
        T
        304.75
        0.25 %
        7.575.828.475
        A
        52.25
        -0.57 %
        5.729.136.209
        I
        12.02
        -0.83 %
        4.108.162.890
        K
        29.50
        4.83 %
        4.016.156.155
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        27.74
        9.99 %
        110.933.580
        E
        15.56
        9.96 %
        23.188.405
        C
        13.03
        9.96 %
        183.912.189
        B
        11.59
        9.96 %
        3.337.527
        D
        73.45
        9.96 %
        86.494.867
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        535.00
        -9.93 %
        613.844.207
        H
        25.08
        -9.85 %
        35.005.795
        M
        21.28
        -9.75 %
        153.203.593
        B
        5.70
        -8.80 %
        3.243.667
        A
        9.70
        -7.97 %
        23.038.059
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Nisan 2025 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 37,99 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,55 düşüş ile 41,76 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        37,99
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        41,76
        -0,55 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Nisan 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,91 :artarakazalarak 3.024,64 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -2,03 düşüş sonucu 3.719,58 lirayı buldu. Çeyrek altın % -2,03 düşerek 6.081,51 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 24.251,65.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.024,64
        -2,91 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.719,58
        -2,03 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        24.251,65
        -2,03 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.081,51
        -2,03 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,35 artış ile 83.510,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,56 yükseliş ile 1.813,29 doları buldu. Brent Petrol ise 65,93 dolar

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