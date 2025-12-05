Habertürk
Habertürk
        Piyasa raporu (05 Aralık 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (05 Aralık 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (05 Aralık 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,81 değer kazanarak 11.007,37 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,51 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,73 değer kazanarak 5.795,12 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (05 Aralık 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        05 Aralık 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.007,37 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,81 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ALKLC,TATEN,TEKTU, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise BLCYT,BMSTL,OZYSR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (11.548.192.361.10 TL), YKBNK (11.434.325.772.56 TL), TRALT (10.432.450.096.58 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        67.00
        4.04 %
        11.548.192.361
        Y
        35.86
        2.17 %
        11.434.325.773
        T
        40.48
        3.90 %
        10.432.450.097
        I
        14.07
        3.00 %
        8.841.301.681
        T
        270.25
        0.09 %
        6.814.036.600
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        136.50
        9.99 %
        1.058.443.972
        T
        15.86
        9.99 %
        121.464.458
        T
        13.56
        9.98 %
        211.082.789
        V
        29.38
        9.96 %
        19.962.287
        K
        55.75
        9.96 %
        594.784.103
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        36.06
        -9.99 %
        115.308.331
        B
        113.50
        -9.99 %
        332.570.544
        O
        42.26
        -5.03 %
        30.225.182
        T
        9.01
        -4.86 %
        68.698.035
        A
        64.60
        -4.86 %
        1.786.423
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Aralık 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 42,51 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,11 yükselerek 49,59 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,51
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        49,59
        0,11 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Aralık 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,96 değer kazanarak 4.248,07 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,73 değer kazanarak 5.795,12 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.475,02 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.784,18 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.248,07
        0,96 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.795,12
        0,73 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.784,18
        0,73 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.475,02
        0,73 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,84 düşüş ile 91.066,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,98 azalış ile 3.138,12 dolar.Brent Petrol ise 63,84 dolar

