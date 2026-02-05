Piyasa raporu (05 Şubat 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 05 Şubat 2026 Perşembe tarihinde günü 13.605,56 puanla bitirdi, günlük düşüş -2,06 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EFOR,PRKAB,BURVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TNZTP,PRZMA,ZERGY.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.731.181.994.75 TL), ASELS (12.195.826.494.25 TL), SISE (11.328.960.653.54 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Şubat 2026 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,08 artarak 43,54 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 51,40 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (05 Şubat 2026 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -3,03 değer kaybederek 4.814,39 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,18 değer kaybederek 6.759,00 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.050,97 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.068,70 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -9,81 düşüş ile 67.243,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -9,45 azalış ile 1.961,71 dolar.Brent Petrol ise 67,64 dolar