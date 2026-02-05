Piyasa raporu (05 Şubat 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (05 Şubat 2026 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,06 değer kaybederek 13.605,56 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,54 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,18 değer kaybederek 6.759,00 liraya düştü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EFOR,PRKAB,BURVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TNZTP,PRZMA,ZERGY.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.731.181.994.75 TL), ASELS (12.195.826.494.25 TL), SISE (11.328.960.653.54 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
317.00 ₺
|
-1.09 %
|
20.731.181.995
|
285.00 ₺
|
-5.79 %
|
12.195.826.494
|
47.54 ₺
|
2.59 %
|
11.328.960.654
|
84.40 ₺
|
-1.46 %
|
10.349.578.838
|
16.58 ₺
|
-2.59 %
|
9.703.019.063
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
22.44 ₺
|
10.00 %
|
550.470.117
|
63.30 ₺
|
9.99 %
|
810.950.853
|
842.00 ₺
|
9.99 %
|
99.159.071
|
41.68 ₺
|
9.97 %
|
32.136.065
|
22.94 ₺
|
9.97 %
|
662.740.167
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
24.30 ₺
|
-10.00 %
|
243.220.639
|
11.07 ₺
|
-10.00 %
|
20.024.340
|
18.02 ₺
|
-9.99 %
|
1.467.421.144
|
25.70 ₺
|
-9.95 %
|
13.065.469
|
51.65 ₺
|
-9.94 %
|
118.915.390
Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Şubat 2026 Perşembe)
Dolar/TL yüzde 0,08 artarak 43,54 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 51,40 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,54 ₺
|
0,08 %
|
E
|
51,40 ₺
|
0,01 %
Altın fiyatlarında son durum (05 Şubat 2026 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -3,03 değer kaybederek 4.814,39 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,18 değer kaybederek 6.759,00 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.050,97 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.068,70 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.814,39 ₺
|
-3,03 %
|
6.759,00 ₺
|
-2,18 %
|
44.068,70 ₺
|
-2,18 %
|
11.050,97 ₺
|
-2,18 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -9,81 düşüş ile 67.243,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -9,45 azalış ile 1.961,71 dolar.Brent Petrol ise 67,64 dolar