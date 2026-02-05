Habertürk
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (05 Şubat 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (05 Şubat 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (05 Şubat 2026 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,06 değer kaybederek 13.605,56 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,54 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -2,18 değer kaybederek 6.759,00 liraya düştü.

        Giriş: 05.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:30
        Piyasa raporu (05 Şubat 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 05 Şubat 2026 Perşembe tarihinde günü 13.605,56 puanla bitirdi, günlük düşüş -2,06 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EFOR,PRKAB,BURVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TNZTP,PRZMA,ZERGY.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (20.731.181.994.75 TL), ASELS (12.195.826.494.25 TL), SISE (11.328.960.653.54 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        317.00
        -1.09 %
        20.731.181.995
        A
        285.00
        -5.79 %
        12.195.826.494
        T
        47.54
        2.59 %
        11.328.960.654
        A
        84.40
        -1.46 %
        10.349.578.838
        I
        16.58
        -2.59 %
        9.703.019.063
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        22.44
        10.00 %
        550.470.117
        T
        63.30
        9.99 %
        810.950.853
        B
        842.00
        9.99 %
        99.159.071
        S
        41.68
        9.97 %
        32.136.065
        Z
        22.94
        9.97 %
        662.740.167
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        24.30
        -10.00 %
        243.220.639
        P
        11.07
        -10.00 %
        20.024.340
        Z
        18.02
        -9.99 %
        1.467.421.144
        T
        25.70
        -9.95 %
        13.065.469
        I
        51.65
        -9.94 %
        118.915.390
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Şubat 2026 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,08 artarak 43,54 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 51,40 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,54
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        51,40
        0,01 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (05 Şubat 2026 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -3,03 değer kaybederek 4.814,39 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -2,18 değer kaybederek 6.759,00 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.050,97 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 44.068,70 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.814,39
        -3,03 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.759,00
        -2,18 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        44.068,70
        -2,18 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.050,97
        -2,18 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -9,81 düşüş ile 67.243,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -9,45 azalış ile 1.961,71 dolar.Brent Petrol ise 67,64 dolar

