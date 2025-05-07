Piyasa raporu (07 Mayıs 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

07 Mayıs 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,66 düşerek 9.074,62 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9189.4600 puandan işlem görürken en düşük 9032.5400 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ISGSY,VERTU,IEYHO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TKFEN,BINBN,GRTHO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.698.423.587.25 TL), ASELS (7.631.912.631.10 TL), YKBNK (5.724.178.342.52 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Mayıs 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 38,64 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,17 düşerek 43,88 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (07 Mayıs 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,40 değer kaybederek 3.383,64 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,35 değer kaybederek 4.207,90 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.879,91 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.435,49 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,77 değer kazanarak 96.981,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,92 yükselerek 1.821,54 dolardan işlem gördü.