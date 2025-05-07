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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (07 Mayıs 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (07 Mayıs 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (07 Mayıs 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,66 değer kaybederek 9.074,62 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,64 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,35 değer kaybederek 4.207,90 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (07 Mayıs 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        07 Mayıs 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,66 düşerek 9.074,62 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9189.4600 puandan işlem görürken en düşük 9032.5400 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ISGSY,VERTU,IEYHO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TKFEN,BINBN,GRTHO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.698.423.587.25 TL), ASELS (7.631.912.631.10 TL), YKBNK (5.724.178.342.52 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        278.75
        -4.46 %
        7.698.423.587
        A
        144.20
        4.95 %
        7.631.912.631
        Y
        23.62
        1.72 %
        5.724.178.343
        K
        137.20
        1.33 %
        5.433.981.088
        I
        10.13
        -0.88 %
        4.258.912.607
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        36.30
        10.00 %
        135.569.488
        V
        34.54
        10.00 %
        65.247.862
        I
        15.19
        9.99 %
        1.760.332.651
        K
        85.90
        9.99 %
        214.187.919
        D
        39.66
        9.98 %
        84.640.099
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        118.90
        -9.99 %
        997.570.821
        B
        194.80
        -9.98 %
        403.507.048
        G
        252.50
        -9.98 %
        142.947.294
        T
        93.45
        -9.97 %
        132.232.937
        G
        30.90
        -9.97 %
        179.492.257
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Mayıs 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 38,64 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,17 düşerek 43,88 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,64
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        43,88
        -0,17 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Mayıs 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,40 değer kaybederek 3.383,64 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,35 değer kaybederek 4.207,90 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.879,91 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.435,49 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.383,64
        -1,40 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.207,90
        -1,35 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.435,49
        -1,35 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.879,91
        -1,35 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,77 değer kazanarak 96.981,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,92 yükselerek 1.821,54 dolardan işlem gördü.

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