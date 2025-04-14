Piyasa raporu (14 Nisan 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

14 Nisan 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,52 yükseliş ile 9.429,68 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse IEYHO,DITAS,AVOD, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ATEKS,DAGHL,KSTUR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.467.930.697.25 TL), PEHOL (7.201.749.965.74 TL), AKBNK (4.304.671.210.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Nisan 2025 Pazartesi)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,40 artış ile 38,05 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,63 yükseliş ile 43,30 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (14 Nisan 2025 Pazartesi)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,98 değer kaybederek 3.205,95 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,87 değer kaybederek 3.924,97 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.417,33 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 25.590,80 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,15 yükseliş ile 84.759,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 4,90 artış ile 1.660,11 dolar.Brent Petrol ise 64,72 dolar