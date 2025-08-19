Habertürk
        Piyasa raporu (19 Ağustos 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (19 Ağustos 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (19 Ağustos 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak 10.962,02 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,03 yükselerek 40,89 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,26 ile 4.369,35 liradan işlem gördü.

        Giriş: 19.08.2025 - 18:30 Güncelleme: 19.08.2025 - 18:30
        Piyasa raporu (19 Ağustos 2025 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        19 Ağustos 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.962,02 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,30 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse LIDER,IEYHO,MMCAS, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IZFAS,BRMEN,ESEN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TERA (13.204.519.601.00 TL), SASA (12.577.523.845.30 TL), THYAO (11.373.774.470.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        640.00
        9.50 %
        13.204.519.601
        S
        4.27
        -0.47 %
        12.577.523.845
        T
        338.50
        1.35 %
        11.373.774.470
        E
        29.36
        2.02 %
        8.807.117.374
        E
        20.12
        5.23 %
        5.930.193.696
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        L
        255.75
        10.00 %
        131.058.825
        I
        16.61
        10.00 %
        695.236.359
        M
        73.95
        9.96 %
        10.296.502
        K
        8.96
        9.94 %
        2.522.375.599
        I
        16.04
        9.94 %
        128.113.190
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        155.70
        -10.00 %
        1.335.041.460
        B
        11.52
        -10.00 %
        9.120.614
        E
        16.45
        -9.96 %
        1.692.754.380
        E
        10.14
        -9.95 %
        304.411.324
        Q
        57.15
        -8.12 %
        19.843.211
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Ağustos 2025 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,03 artarak 40,89 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,10 yükselerek 47,74 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,89
        0,03 %
        E
        EUR/TRY
        47,74
        0,10 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Ağustos 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,25 :artarakazalarak 3.324,39 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,26 düşüş sonucu 4.369,35 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,26 düşerek 7.143,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.488,15.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.324,39
        -0,25 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.369,35
        -0,26 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.488,15
        -0,26 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.143,88
        -0,26 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,37 değer kaybederek 114.091,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,63 düşerek 4.204,63 dolardan işlem gördü.

