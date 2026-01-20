Habertürk
        Piyasa raporu (20 Ocak 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (20 Ocak 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (20 Ocak 2026 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kazanarak 12.805,81 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,28 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,64 değer kazanarak 6.602,88 liraya yükseldi.

        Giriş: 20.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 20.01.2026 - 18:30
        Piyasa raporu (20 Ocak 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        20 Ocak 2026 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,45 yükseliş ile 12.805,81 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi FRMPL,BALAT,ZGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ENSRI,TEHOL,LINK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (24.106.552.386.75 TL), THYAO (13.107.636.675.75 TL), ISCTR (11.418.707.393.38 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        336.75
        6.57 %
        24.106.552.387
        T
        292.00
        -1.27 %
        13.107.636.676
        I
        14.41
        -1.23 %
        11.418.707.393
        T
        48.78
        -1.85 %
        9.976.541.974
        Y
        37.64
        0.37 %
        8.363.742.427
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        F
        44.24
        10.00 %
        845.753.246
        B
        110.00
        10.00 %
        12.892.446
        Z
        12.99
        9.99 %
        41.912.521
        G
        18.82
        9.99 %
        37.141.650
        I
        49.10
        9.99 %
        115.956.279
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR
        LINK BILGISAYAR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Ocak 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 43,28 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,71 yükseliş ile 50,77 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,28
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        50,77
        0,71 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Ocak 2026 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,19 değer kazanarak 4.726,63 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,64 değer kazanarak 6.602,88 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.795,21 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 43.048,80 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.726,63
        1,19 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.602,88
        1,64 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        43.048,80
        1,63 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.795,21
        1,63 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,75 değer kaybederek 90.380,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -6,01 düşerek 3.021,83 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda kar yağışı aralıklarla sürüyor

        İstanbulda dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor.

