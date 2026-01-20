Piyasa raporu (20 Ocak 2026 Salı): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

20 Ocak 2026 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,45 yükseliş ile 12.805,81 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi FRMPL,BALAT,ZGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ENSRI,TEHOL,LINK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (24.106.552.386.75 TL), THYAO (13.107.636.675.75 TL), ISCTR (11.418.707.393.38 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Ocak 2026 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 43,28 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,71 yükseliş ile 50,77 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (20 Ocak 2026 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,19 değer kazanarak 4.726,63 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,64 değer kazanarak 6.602,88 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.795,21 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 43.048,80 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,75 değer kaybederek 90.380,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -6,01 düşerek 3.021,83 dolardan işlem gördü.