Piyasa raporu (24 Aralık 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

24 Aralık 2025 Çarşamba, BIST 100 günü 0,44 yükselerek 11.340,10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11386.0600 puandan işlem görürken en düşük 11313.7700 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi USAK,MRSHL,BIGTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,AGROT,TERA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TRALT (15.997.914.389.44 TL), ISCTR (7.840.277.458.35 TL), ASELS (7.646.611.942.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Aralık 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 42,85 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,03 düşerek 50,62 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (24 Aralık 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,38 değer kaybederek 4.467,42 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,46 değer kaybederek 6.164,36 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.078,73 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.191,63 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,62 azalış ile 86.663,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,56 düşüş ile 2.904,38 doları buldu. Brent Petrol ise 62,45 dolar