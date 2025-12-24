Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.340,10 %0,44
        DOLAR 42,8472 %0,04
        EURO 50,6284 %0,00
        GRAM ALTIN 6.153,88 %-0,63
        FAİZ 37,76 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 97,65 %-0,87
        BITCOIN 87.051,00 %-0,70
        GBP/TRY 57,8989 %-0,22
        EUR/USD 1,1779 %-0,14
        BRENT 62,12 %-0,30
        ÇEYREK ALTIN 10.061,60 %-0,63
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (24 Aralık 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (24 Aralık 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (24 Aralık 2025 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kazanarak 11.340,10 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 42,85 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,46 ile 6.164,36 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (24 Aralık 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        24 Aralık 2025 Çarşamba, BIST 100 günü 0,44 yükselerek 11.340,10 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11386.0600 puandan işlem görürken en düşük 11313.7700 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi USAK,MRSHL,BIGTK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SMRVA,AGROT,TERA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TRALT (15.997.914.389.44 TL), ISCTR (7.840.277.458.35 TL), ASELS (7.646.611.942.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        42.88
        -6.50 %
        15.997.914.389
        I
        13.72
        -1.22 %
        7.840.277.458
        A
        224.70
        1.35 %
        7.646.611.942
        S
        2.83
        4.43 %
        7.585.586.689
        K
        172.90
        2.67 %
        7.447.979.816
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        3.41
        10.00 %
        512.688.049
        M
        1,696.00
        9.99 %
        87.046.935
        B
        347.50
        9.97 %
        152.484.992
        E
        141.20
        9.97 %
        6.148.278
        M
        15.45
        9.96 %
        149.061.713
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        159.30
        -10.00 %
        1.241.159.620
        A
        6.50
        -9.97 %
        1.159.217.648
        T
        239.70
        -9.97 %
        2.948.126.194
        E
        25.06
        -9.60 %
        904.243.376
        B
        16.16
        -9.21 %
        1.214.819.984
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Aralık 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,05 yükselerek 42,85 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,03 düşerek 50,62 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,85
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        50,62
        -0,03 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Aralık 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,38 değer kaybederek 4.467,42 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,46 değer kaybederek 6.164,36 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.078,73 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 40.191,63 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.467,42
        -0,38 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.164,36
        -0,46 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.191,63
        -0,46 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.078,73
        -0,46 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,62 azalış ile 86.663,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,56 düşüş ile 2.904,38 doları buldu. Brent Petrol ise 62,45 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO

        AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında kavga

        2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM'de AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Geri manevra can aldı
        Geri manevra can aldı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama