Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.078,43 %-1,59
        DOLAR 38,4774 %0,01
        EURO 43,8370 %-0,11
        GRAM ALTIN 4.094,22 %-0,27
        FAİZ 46,89 %-0,19
        GÜMÜŞ GRAM 40,43 %-0,87
        BITCOIN 93.910,00 %-1,02
        GBP/TRY 51,3539 %-0,59
        EUR/USD 1,1358 %-0,25
        BRENT 63,10 %-1,79
        ÇEYREK ALTIN 6.694,05 %-0,27
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (30 Nisan 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (30 Nisan 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (30 Nisan 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,59 değer kaybederek 9.078,43 puanla günü kapattı.Dolar ise 38,48 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,31 değer kaybederek 4.092,46 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (30 Nisan 2025 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        30 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,59 düşüş ile 9.078,43 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi PEHOL,CEMAS,NTGAZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise AVHOL,VANGD,ADEL.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.643.328.922.00 TL), AKBNK (5.684.855.017.26 TL), ASELS (5.282.406.832.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        284.25
        -4.53 %
        9.643.328.922
        A
        48.50
        -0.90 %
        5.684.855.017
        A
        135.00
        -1.75 %
        5.282.406.833
        I
        10.30
        0.98 %
        5.245.954.334
        E
        22.50
        -1.14 %
        4.253.598.039
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        P
        16.50
        10.00 %
        4.182.027.350
        C
        7.26
        10.00 %
        84.670.403
        N
        7.92
        10.00 %
        40.592.424
        S
        19.27
        9.99 %
        90.685.175
        S
        344.75
        9.97 %
        3.577.108
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        40.68
        -10.00 %
        186.573.845
        V
        31.14
        -10.00 %
        50.031.990
        A
        33.48
        -10.00 %
        269.083.826
        G
        31.52
        -9.99 %
        460.375.552
        S
        33.20
        -9.98 %
        79.794.544
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Nisan 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,01 artış ile 38,48 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,30 düşüş ile 43,75 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,48
        0,01 %
        E
        EUR/TRY
        43,75
        -0,30 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Nisan 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,33 değer kaybederek 3.306,40 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,31 değer kaybederek 4.092,46 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.691,17 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.682,85 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.306,40
        -0,33 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.092,46
        -0,31 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.682,85
        -0,31 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.691,17
        -0,31 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,95 değer kaybederek 93.940,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,04 düşerek 1.763,07 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşeceğiz
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        "Öldürme komutu aldım" demişti! Zabıta vahşetinde akıl sağlığı belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel bizim fersah fersah gerimizde
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        30 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        İSO Başkanı Bahçıvan'dan 'sıkılaşma' değerlendirmesi
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        'Yarısı Bizden' kampanyasında destek tutarı artırıldı
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        UTTS'de son gün!
        UTTS'de son gün!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Vücut sıcaklığı 22 dereceye düşürüldü! 100 dakika geçici ölümü yaşadı
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        Doç. Dr. Cevat Giray Aksoy'a Lordlar Kamarası’nda prestijli görev
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        "Ancelotti'nin büyük hatası..."
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Pakistan-Hindistan hattında tansiyon yükseldi
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Yemin etti
        Yemin etti
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        Trump'ın oğlundan bankalara uyarı
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"