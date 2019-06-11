-Geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verileri Fed'den bu yıl için faiz indirim beklentilerini kuvvetlendirerek dolarda değer kaybına neden oluyor. Dün de ABD Başkanı Trump faiz düşürmediği için FED’in politikalarını yıkıcı diye tanımladı.

NEDEN EN ÇOK TÜRKİYE’YE YARAR?

-Gelişmekte olan ülke paraları değer kazanırken dolar karşısında en yüksek değer artışını TL gerçekleştiriyor. Hem son dönemde en çok değer kaybını yaşamasından hem de doların değer kaybından ve küresel faizlerin düşmesinden en çok yaralanacak ekonomilerden birinin Türkiye olmasından dolayı.

-Dış kaynakla fonlanan bir ekonomiyiz ve dış borçlarımız dolarla. İthalatımız ağırlıklı dolarla, ihracatımız ise euroyla. Bu nedenle doların değerindeki kayıp Türkiye’ye çok yarar. TL dün de dolar karşısında yüzde 1.3 değer kazandı.

SON RANDEVU

-Halbuki sabah saatlerinde kısmen F-400 korkusu TL’nin değer kaybı vardı. Çünkü ABD Savunma Bakanı geçen cuma günü Türk mevkidaşına gönderdiği mektupta S400'lerden vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin F-35 programından nasıl çıkarılacağının ana hatları yer alıyordu.

-Ancak ilerleyen saatlerde küresel piyasalardaki olumlu havayla S400 korkusu atlatıldı. Buna paralel dolar 5.8595’e kadar yükselmişken gün içinde 5.7575’e kadar indi.

-Korkunun kolaylıkla atlatılmasında mektuba ek olarak gönderilen "Türkiye'nin F-35 programına katılımının kademeli olarak sonlandırılması" başlıklı nota göre, F-35 eğitimi alan Türk personelin 31 Temmuz’da ABD'den ayrılması öngörülüyor. Bir anlamda nihai tarih 31 Temmuz olarak verilmiş oluyor.

PİYASA NASIL BİR TAKVİMİ SEVER?

-Bu arada Türkiye’de 23 Haziran’da İstanbul seçimi yapılacak. Devamında 25 ve 28 Haziran’da tutuklu ABD’li iki sanığın duruşma tarihleri geliyor. Sanıkların tutukluluk halinin kaldırılması veya devam ettirilmesi Türkiye ile ABD ilişkilerinin gittiği yön hakkında kilometre taşları olarak görülebilir.

-28-29 Haziran’da ise G20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın görüşmesi bekleniyor. Böyle bir takvim tam da piyasaların sevebileceği, iddiaya girişebileceği, speküle edeceği bir takvim. Piyasalar böyle bir takvime oynak, oynaklığı artırır ve yüksek fiyat aralıklarından karını yapar. Bu açıdan gerilimin de, oynaklığın da artabileceği, zaman zaman iyimserliğin zaman zaman da karamsarlığın hakim olabileceği bir piyasa süreci yaşayabiliriz.

TRUMP’IN DESTEĞİ YETER Mİ?

-S400 süreci G20 Zirvesi’ndeki görüşmeyle de bitmeyebilir. Son tarih Temmuz sonu beklenecek ve gelişmeler izlenecek. Bu süreçte Başkan Trump’ın desteğini sağlamak elbette önemli. Ama yaptırım kararını alacak olan Kongre. Trump’ın bu yaptırımları erteleme yetkisi var ancak elinin de güçlü olması lazım. Bu anlamda olayın Rusya ile bağlantılı olması ve ABD kamuoyunda Türkiye imajının iyi olmaması işimizi zorlaştırıyor. Dolayısıyla S400 konusunda Trump’ın desteği yetmeyebilir.

BAYRAM İÇİN SAYILI GÜN VAR

-İlişkilerde kopma noktası olarak konulan tarih 31 Temmuz. Ancak işin rengi 23 Haziran İstanbul seçimi sonrasında ortaya çıkmaya başlayabilir. Bu açıdan piyasaların devam ettirdiği bayram için sayılı günler var denilebilir. Yaşanılan bayramsa zaten yapısı gereği kısa olmak durumunda.