Piyasalara enflasyon şoku

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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0.4 ve yıllık yüzde 8.2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Beklenenden fazla artan TÜFE verisi enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Para piyasalarında Fed'in faizleri Mart 2023'te yüzde 4.85'e yükseltmesi fiyatlanıyor.

DOLAR SINIRLI TEPKİ VERDİ

Dolar endeksi 113.62 seviyesinde veriye sınırlı pozitif tepki verdi.

VIX volatilite endeksinde 32 puana yükseliş gözlendi.

Veri sonrası Nasdaq vadelileri yüzde 3 negatife döndü. Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1.56 azalarak 28 bin 755 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1.58 düşüşle 3 bin 520 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2.74 kayıpla 10 bin 131 puana indi

ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi 2011'den bu yana ilk kez yüzde 4'e yükseldi.

Altının onsu yüzde 1 düşüşle 1.653 dolara geriledi.

BITCOIN YÜZDE 4 DÜŞTÜ



Bitcoin yüzde 4 düşüşle 18 bin 200 dolara kadar geriledi.

ABD'de mortgage faizleri yüzde 6.92 ile 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.