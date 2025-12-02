Piyasalarda gün sonu: 02 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

02 Aralık 2025 Salı, BIST 100 günü 0,06 yükselerek 11.123,47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11184.1000 puandan işlem görürken en düşük 11093.2300 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse VERUS,INVES,BYDNR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IHLAS,VKING,HATEK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.729.240.746.25 TL), ISCTR (9.956.946.490.95 TL), AKBNK (9.163.035.010.65 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Aralık 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 42,45 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,00 yükseliş ile 49,27 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (02 Aralık 2025 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,06 değer kaybederek 4.187,17 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,71 değer kaybederek 5.740,48 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.385,68 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.427,90 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 6,28 artış ile 90.511,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 6,91 yükseliş ile 2.978,80 doları buldu. Brent Petrol ise 62,90 dolar