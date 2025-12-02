Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.129,97 %0,12
        DOLAR 42,4450 %0,07
        EURO 49,2687 %-0,01
        GRAM ALTIN 5.744,63 %-0,63
        FAİZ 38,58 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 78,82 %-0,28
        BITCOIN 90.393,00 %4,57
        GBP/TRY 56,0229 %-0,10
        EUR/USD 1,1597 %-0,11
        BRENT 63,04 %-0,21
        ÇEYREK ALTIN 9.392,47 %-0,63
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 02 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 02 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (02 Aralık 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak 11.123,47 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 42,45 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -0,71 ile 5.740,48 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 18:30 Güncelleme: 02.12.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 02 Aralık 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        02 Aralık 2025 Salı, BIST 100 günü 0,06 yükselerek 11.123,47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11184.1000 puandan işlem görürken en düşük 11093.2300 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse VERUS,INVES,BYDNR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise IHLAS,VKING,HATEK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.729.240.746.25 TL), ISCTR (9.956.946.490.95 TL), AKBNK (9.163.035.010.65 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        279.00
        0.90 %
        10.729.240.746
        I
        13.89
        -0.50 %
        9.956.946.491
        A
        66.05
        -0.30 %
        9.163.035.011
        P
        10.63
        4.22 %
        8.718.499.003
        T
        41.30
        5.41 %
        8.440.278.387
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        236.50
        10.00 %
        54.199.604
        I
        256.50
        9.99 %
        60.241.216
        B
        24.88
        9.99 %
        19.597.972
        B
        45.16
        9.99 %
        69.854.303
        Y
        25.54
        9.99 %
        12.612.027
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        2.95
        -9.79 %
        731.738.805
        V
        33.40
        -8.99 %
        63.571.004
        H
        19.58
        -8.33 %
        173.419.438
        I
        2.24
        -7.82 %
        130.163.786
        I
        122.10
        -7.50 %
        284.952.223
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Aralık 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 42,45 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,00 yükseliş ile 49,27 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        42,45
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        49,27
        0,00 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Aralık 2025 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,06 değer kaybederek 4.187,17 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,71 değer kaybederek 5.740,48 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9.385,68 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 37.427,90 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.187,17
        -1,06 %
        G
        GRAM ALTIN
        5.740,48
        -0,71 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        37.427,90
        -0,71 %
        ÇEYREK ALTIN
        9.385,68
        -0,71 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 6,28 artış ile 90.511,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 6,91 yükseliş ile 2.978,80 doları buldu. Brent Petrol ise 62,90 dolar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"