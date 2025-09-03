Piyasalarda gün sonu: 03 Eylül 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (03 Eylül 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,29 değer kaybederek 10.737,68 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 41,16 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,89 ile 4.716,32 liradan işlem gördü.
03 Eylül 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,29 düşüş ile 10.737,68 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ADGYO,PCILT,AVOD, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise GLCVY,QNBTR,SMRVA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (14.737.747.218.15 TL), YKBNK (12.740.778.185.82 TL), THYAO (10.648.658.210.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
60.80 ₺
|
-7.95 %
|
14.737.747.218
|
29.24 ₺
|
-7.41 %
|
12.740.778.186
|
329.25 ₺
|
0.53 %
|
10.648.658.210
|
4.52 ₺
|
-2.16 %
|
8.355.467.265
|
13.11 ₺
|
-5.07 %
|
8.128.813.100
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
47.52 ₺
|
10.00 %
|
174.484.458
|
25.74 ₺
|
10.00 %
|
95.326.686
|
4.07 ₺
|
10.00 %
|
130.110.771
|
95.85 ₺
|
9.98 %
|
227.633.333
|
32.66 ₺
|
9.97 %
|
99.614.830
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
67.50 ₺
|
-10.00 %
|
199.925.930
|
531.00 ₺
|
-10.00 %
|
26.748.063
|
216.90 ₺
|
-10.00 %
|
1.847.398.321
|
16.07 ₺
|
-9.72 %
|
236.400.424
|
60.80 ₺
|
-7.95 %
|
14.737.747.218
Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Eylül 2025 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 41,16 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,36 yükseliş ile 48,10 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,16 ₺
|
0,05 %
|
E
|
48,10 ₺
|
0,36 %
Altın fiyatlarında son durum (03 Eylül 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,90 değer kazanarak 3.565,04 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,89 değer kazanarak 4.716,32 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.711,18 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 30.750,40 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.565,04 ₺
|
0,90 %
|
4.716,32 ₺
|
0,89 %
|
30.750,40 ₺
|
0,89 %
|
7.711,18 ₺
|
0,89 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,79 yükseliş ile 112.013,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,01 artış ile 4.461,59 dolar.Brent Petrol ise 67,62 dolar