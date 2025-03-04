Piyasalarda gün sonu: 04 Mart 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (04 Mart 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,18 değer kaybederek 9.892,77 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,02 yükselerek 36,45 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,73 değer kazanarak 3.411,59 liraya yükseldi.
04 Mart 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.892,77 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,18 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse DAGHL,AVHOL,KSTUR, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise DOBUR,DGATE,ALCTL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.118.625.209.25 TL), ASELS (8.841.998.655.75 TL), AKBNK (6.522.805.756.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
317.25 ₺
|
0.87 %
|
11.118.625.209
|
101.70 ₺
|
3.72 %
|
8.841.998.656
|
72.15 ₺
|
-1.16 %
|
6.522.805.756
|
31.22 ₺
|
0.19 %
|
6.512.113.940
|
15.86 ₺
|
-0.06 %
|
6.217.154.881
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
33.02 ₺
|
9.99 %
|
17.631.722
|
38.12 ₺
|
9.98 %
|
205.170.965
|
4,640.00 ₺
|
9.95 %
|
18.896.223
|
15.93 ₺
|
9.94 %
|
375.910.864
|
12.19 ₺
|
9.92 %
|
356.943.636
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
216.00 ₺
|
-10.00 %
|
275.260.400
|
49.86 ₺
|
-10.00 %
|
33.205.380
|
128.90 ₺
|
-9.99 %
|
230.685.252
|
32.14 ₺
|
-9.97 %
|
7.428.931
|
17.06 ₺
|
-9.97 %
|
54.235.850
Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Mart 2025 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,02 artış ile 36,45 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,28 yükseliş ile 38,36 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,45 ₺
|
0,02 %
|
E
|
38,36 ₺
|
0,28 %
Altın fiyatlarında son durum (04 Mart 2025 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,48 :artarakazalarak 2.906,61 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,73 yükseliş sonucu 3.411,59 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,73 yükselerek 5.578,00 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.243,59.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.906,61 ₺
|
0,48 %
|
3.411,59 ₺
|
0,73 %
|
22.243,59 ₺
|
0,73 %
|
5.578,00 ₺
|
0,73 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -10,26 azalış ile 81.697,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -11,49 düşüş ile 2.040,24 doları buldu. Brent Petrol ise 70,04 dolar