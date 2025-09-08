Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.449,36 %-2,61
        DOLAR 41,2649 %0,07
        EURO 48,4978 %0,27
        GRAM ALTIN 4.834,07 %1,65
        FAİZ 40,98 %0,49
        GÜMÜŞ GRAM 55,17 %1,47
        BITCOIN 112.793,00 %1,31
        GBP/TRY 55,8987 %0,33
        EUR/USD 1,1746 %0,25
        BRENT 66,33 %1,25
        ÇEYREK ALTIN 7.903,70 %1,65
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 08 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 08 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (08 Eylül 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,61 değer kaybederek 10.449,36 puanla günü kapattı.Dolar ise 41,26 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 1,71 ile 4.836,83 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 08.09.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 08 Eylül 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        08 Eylül 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -2,61 düşerek 10.449,36 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10626.7400 puandan işlem görürken en düşük 10406.9300 puanı gördü.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EKIZ,MRSHL,EUKYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse HDFGS,KERVN,MERIT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (12.550.435.547.99 TL), THYAO (8.583.563.692.50 TL), AKBNK (5.257.632.766.45 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        3.99
        -9.93 %
        12.550.435.548
        T
        309.00
        -3.29 %
        8.583.563.693
        A
        61.55
        -1.44 %
        5.257.632.766
        I
        13.40
        -2.12 %
        4.690.360.679
        E
        26.50
        -3.07 %
        3.756.475.893
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        92.40
        10.00 %
        5.128.898
        M
        2,028.00
        9.98 %
        204.571.328
        E
        14.68
        9.96 %
        22.979.107
        S
        23.86
        9.95 %
        188.500.342
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        H
        2.61
        -10.00 %
        375.019.766
        K
        2.88
        -10.00 %
        5.383.391
        M
        21.80
        -9.99 %
        174.535.346
        D
        468.50
        -9.99 %
        17.431.948
        S
        206.60
        -9.98 %
        9.564.953
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Eylül 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,07 artarak 41,26 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,30 yükselerek 48,51 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        41,26
        0,07 %
        E
        EUR/TRY
        48,51
        0,30 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (08 Eylül 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,42 artış ile 3.637,45 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,71 yükselişle 4.836,83 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.908,21 olurken, Cumhuriyet altını ise 31.536,11 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.637,45
        1,42 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.836,83
        1,71 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        31.536,11
        1,71 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.908,21
        1,71 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,41 değer kazanarak 112.868,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,84 yükselerek 4.381,84 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplandı! İşte gündemdeki konular
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıkladı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        "Konya'da kapkara gece"
        "Konya'da kapkara gece"
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Galatasaray'da sakatlık kabusu!
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?