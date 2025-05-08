Piyasalarda gün sonu: 08 Mayıs 2025 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Mayıs 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 2,25 değer kazanarak 9.279,21 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,07 düşerek 38,63 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,28 ile 4.171,11 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 08 Mayıs 2025 Perşembe tarihinde günü 9.279,21 puanla bitirdi, günlük yükseliş 2,25 oldu.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GLCVY,KONKA,ISYAT olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BINHO,TMPOL,DERHL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (12.733.118.151.50 TL), THYAO (6.365.499.240.75 TL), KCHOL (6.352.800.631.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
154.10 ₺
|
6.87 %
|
12.733.118.152
|
284.50 ₺
|
2.06 %
|
6.365.499.241
|
140.70 ₺
|
2.55 %
|
6.352.800.632
|
23.88 ₺
|
1.10 %
|
4.891.894.865
|
129.30 ₺
|
9.95 %
|
4.146.891.769
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
66.55 ₺
|
10.00 %
|
148.992.186
|
35.86 ₺
|
10.00 %
|
84.827.287
|
8.36 ₺
|
10.00 %
|
39.277.655
|
13.53 ₺
|
10.00 %
|
135.760.391
|
72.65 ₺
|
9.99 %
|
197.720.115
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
318.50 ₺
|
-9.96 %
|
2.284.361.165
|
84.15 ₺
|
-9.95 %
|
96.943.137
|
140.70 ₺
|
-9.81 %
|
383.892.074
|
10.27 ₺
|
-8.63 %
|
10.810.935
|
2.67 ₺
|
-8.56 %
|
415.819.790
Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Mayıs 2025 Perşembe)
Dolar/TL bugün yüzde -0,07 düşerek 38,63 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,06 düşerek 43,68 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,63 ₺
|
-0,07 %
|
E
|
43,68 ₺
|
-0,06 %
Altın fiyatlarında son durum (08 Mayıs 2025 Perşembe)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,54 değer kaybederek 3.346,24 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,28 değer kaybederek 4.171,11 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.819,76 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.195,63 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.346,24 ₺
|
-0,54 %
|
4.171,11 ₺
|
-0,28 %
|
27.195,63 ₺
|
-0,28 %
|
6.819,76 ₺
|
-0,28 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,04 artış ile 99.953,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 10,29 yükseliş ile 2.009,85 doları buldu. Brent Petrol ise 62,66 dolar