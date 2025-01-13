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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 13 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 13 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (13 Ocak 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,79 değer kaybederek 9.733,17 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,18 artış ile 35,49 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,60 değer kaybederek 3.046,41 liraya düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 13 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Ocak 2025 Pazartesi tarihinde günü 9.733,17 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,79 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ANGEN,CGCAM,RTALB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise FORMT,ALKLC,KARTN oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (8.943.141.283.60 TL), ISCTR (8.729.918.967.90 TL), YKBNK (5.662.425.615.52 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        62.80
        -2.48 %
        8.943.141.284
        I
        14.14
        -1.53 %
        8.729.918.968
        Y
        29.86
        -2.74 %
        5.662.425.616
        T
        289.75
        -1.28 %
        5.550.542.377
        K
        177.20
        -2.90 %
        4.970.496.467
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        14.96
        10.00 %
        154.288.706
        C
        36.30
        10.00 %
        2.010.745.795
        R
        19.16
        9.99 %
        175.064.672
        D
        9.52
        9.93 %
        154.738.630
        S
        39.64
        8.31 %
        205.208.524
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        F
        6.75
        -10.00 %
        249.264.256
        A
        29.34
        -9.94 %
        326.077.584
        K
        102.60
        -9.92 %
        340.771.533
        I
        3.46
        -7.24 %
        754.053.303
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Ocak 2025 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,18 artarak 35,49 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,26 düşerek 36,23 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,49
        0,18 %
        E
        EUR/TRY
        36,23
        -0,26 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Ocak 2025 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,94 :artarakazalarak 2.664,61 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,60 düşüş sonucu 3.046,41 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,60 düşerek 4.980,88 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.862,60.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.664,61
        -0,94 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.046,41
        -0,60 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.862,60
        -0,60 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.980,88
        -0,60 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -2,81 değer kaybederek 92.494,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -7,04 düşerek 3.053,12 dolardan işlem gördü.

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