Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.997,66 %-1,26
        DOLAR 34,9543 %-0,01
        EURO 36,7467 %0,02
        GRAM ALTIN 2.980,28 %0,17
        FAİZ 43,63 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 34,32 %0,15
        BITCOIN 106.247,00 %3,32
        GBP/TRY 44,3506 %0,54
        EUR/USD 1,0504 %0,03
        BRENT 74,32 %-0,23
        ÇEYREK ALTIN 4.872,76 %0,17
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 16 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 16 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (16 Aralık 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,26 değer kaybederek 9.997,66 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,01 düşerek 34,95 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,22 değer kazanarak 2.981,79 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasalarda gün sonu: 16 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Aralık 2024 Pazartesi tarihinde günü 9.997,66 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,26 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi YBTAS,ANELE,CEOEM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ETILR,BMSCH,SUNTK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.384.787.204.25 TL), ISCTR (5.612.972.133.19 TL), YKBNK (3.016.342.451.38 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        295.50
        -1.25 %
        6.384.787.204
        I
        13.33
        -1.48 %
        5.612.972.133
        Y
        29.66
        -3.07 %
        3.016.342.451
        A
        62.70
        -1.34 %
        2.992.157.487
        T
        127.80
        0.00 %
        2.714.507.069
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        129,250.00
        10.00 %
        4.254.765
        A
        16.28
        10.00 %
        102.379.724
        C
        33.02
        9.99 %
        263.387.801
        E
        283.50
        9.99 %
        9.644.759
        L
        133.30
        9.98 %
        63.557.070
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        37.90
        -9.98 %
        210.263.820
        B
        33.04
        -9.97 %
        142.569.984
        S
        28.58
        -9.96 %
        177.651.763
        A
        7.96
        -9.95 %
        51.096.588
        S
        5.48
        -9.87 %
        893.508.948
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Aralık 2024 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,01 düşerek 34,95 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 36,72 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,95
        -0,01 %
        E
        EUR/TRY
        36,72
        -0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Aralık 2024 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,25 :artarakazalarak 2.654,81 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,22 yükseliş sonucu 2.981,79 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,22 yükselerek 4.875,23 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 19.441,28.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.654,81
        0,25 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.981,79
        0,22 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.441,28
        0,22 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.875,23
        0,22 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 3,24 değer kazanarak 106.218,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,17 yükselerek 3.943,19 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Ankaralı Turgut'a veda
        Ankaralı Turgut'a veda
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp