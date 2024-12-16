Piyasalarda gün sonu: 16 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16 Aralık 2024 Pazartesi tarihinde günü 9.997,66 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,26 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi YBTAS,ANELE,CEOEM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ETILR,BMSCH,SUNTK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.384.787.204.25 TL), ISCTR (5.612.972.133.19 TL), YKBNK (3.016.342.451.38 TL) oldu.