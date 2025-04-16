Piyasalarda gün sonu: 16 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (16 Nisan 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,36 değer kaybederek 9.266,09 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 38,13 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 2,57 ile 4.056,95 liradan işlem gördü.
16 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,36 düşüş ile 9.266,09 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse LYDYE,POLTK,OZSUB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KUYAS,MERCN,SMRVA oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.854.129.377.25 TL), ASELS (6.901.382.018.80 TL), AKBNK (6.611.907.624.69 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
319.75 ₺
|
-0.08 %
|
8.854.129.377
|
121.20 ₺
|
3.95 %
|
6.901.382.019
|
50.55 ₺
|
0.40 %
|
6.611.907.625
|
20.08 ₺
|
-7.21 %
|
5.360.949.778
|
23.14 ₺
|
-1.78 %
|
4.724.395.626
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
16,060.00 ₺
|
10.00 %
|
146.491.858
|
7,705.00 ₺
|
9.99 %
|
198.867.725
|
19.84 ₺
|
9.98 %
|
151.062.957
|
6.18 ₺
|
9.96 %
|
455.234.055
|
24.50 ₺
|
9.96 %
|
12.210.321
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
32.80 ₺
|
-9.99 %
|
463.750.197
|
21.86 ₺
|
-9.97 %
|
134.854.297
|
62.80 ₺
|
-9.96 %
|
65.880.536
|
24.64 ₺
|
-9.94 %
|
12.159.890
|
64.30 ₺
|
-9.94 %
|
917.030.292
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Nisan 2025 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 38,13 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 1,27 yükselerek 43,55 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,13 ₺
|
0,12 %
|
E
|
43,55 ₺
|
1,27 %
Altın fiyatlarında son durum (16 Nisan 2025 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2,57 değer kazanarak 3.313,89 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 2,57 değer kazanarak 4.056,95 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.633,11 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.451,29 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.313,89 ₺
|
2,57 %
|
4.056,95 ₺
|
2,57 %
|
26.451,29 ₺
|
2,57 %
|
6.633,11 ₺
|
2,57 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,44 düşüş ile 84.936,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,06 azalış ile 1.593,84 dolar.Brent Petrol ise 65,70 dolar