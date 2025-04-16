Piyasalarda gün sonu: 16 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

16 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,36 düşüş ile 9.266,09 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse LYDYE,POLTK,OZSUB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KUYAS,MERCN,SMRVA oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.854.129.377.25 TL), ASELS (6.901.382.018.80 TL), AKBNK (6.611.907.624.69 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Nisan 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 38,13 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 1,27 yükselerek 43,55 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (16 Nisan 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2,57 değer kazanarak 3.313,89 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 2,57 değer kazanarak 4.056,95 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.633,11 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.451,29 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,44 düşüş ile 84.936,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,06 azalış ile 1.593,84 dolar.Brent Petrol ise 65,70 dolar