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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 16 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 16 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (16 Nisan 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,36 değer kaybederek 9.266,09 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,12 artış ile 38,13 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 2,57 ile 4.056,95 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 16 Nisan 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        16 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -1,36 düşüş ile 9.266,09 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse LYDYE,POLTK,OZSUB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise KUYAS,MERCN,SMRVA oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.854.129.377.25 TL), ASELS (6.901.382.018.80 TL), AKBNK (6.611.907.624.69 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        319.75
        -0.08 %
        8.854.129.377
        A
        121.20
        3.95 %
        6.901.382.019
        A
        50.55
        0.40 %
        6.611.907.625
        P
        20.08
        -7.21 %
        5.360.949.778
        Y
        23.14
        -1.78 %
        4.724.395.626
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        L
        16,060.00
        10.00 %
        146.491.858
        P
        7,705.00
        9.99 %
        198.867.725
        O
        19.84
        9.98 %
        151.062.957
        M
        6.18
        9.96 %
        455.234.055
        U
        24.50
        9.96 %
        12.210.321
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        32.80
        -9.99 %
        463.750.197
        M
        21.86
        -9.97 %
        134.854.297
        S
        62.80
        -9.96 %
        65.880.536
        H
        24.64
        -9.94 %
        12.159.890
        T
        64.30
        -9.94 %
        917.030.292
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Nisan 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 38,13 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 1,27 yükselerek 43,55 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,13
        0,12 %
        E
        EUR/TRY
        43,55
        1,27 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (16 Nisan 2025 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2,57 değer kazanarak 3.313,89 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 2,57 değer kazanarak 4.056,95 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.633,11 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 26.451,29 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.313,89
        2,57 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.056,95
        2,57 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.451,29
        2,57 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.633,11
        2,57 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,44 düşüş ile 84.936,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,06 azalış ile 1.593,84 dolar.Brent Petrol ise 65,70 dolar

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