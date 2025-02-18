Piyasalarda gün sonu: 18 Şubat 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (18 Şubat 2025 Salı) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,89 değer kazanarak 9.924,07 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 36,27 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,15 ile 3.416,13 liraya çıktı.
18 Şubat 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,89 yükseliş ile 9.924,07 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KSTUR,MAALT,AKMGY, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ALFAS,HDFGS,DMSAS.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.319.790.274.50 TL), EKGYO (7.463.657.600.74 TL), ISCTR (7.112.044.342.68 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
325.00 ₺
|
1.72 %
|
13.319.790.275
|
15.14 ₺
|
7.53 %
|
7.463.657.601
|
14.23 ₺
|
-1.25 %
|
7.112.044.343
|
155.90 ₺
|
-1.33 %
|
5.635.079.778
|
28.56 ₺
|
-0.56 %
|
5.589.542.477
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
3,222.50 ₺
|
9.98 %
|
5.321.763
|
799.00 ₺
|
9.98 %
|
20.628.997
|
228.40 ₺
|
9.97 %
|
15.631.895
|
22.52 ₺
|
9.96 %
|
296.563.405
|
11.06 ₺
|
9.94 %
|
428.781.956
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
61.95 ₺
|
-9.96 %
|
484.482.584
|
1.84 ₺
|
-9.80 %
|
314.933.913
|
8.16 ₺
|
-9.43 %
|
328.301.071
|
5.76 ₺
|
-8.13 %
|
449.149.010
|
48.64 ₺
|
-5.65 %
|
428.938.316
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Şubat 2025 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 36,27 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,15 düşerek 37,96 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,27 ₺
|
0,10 %
|
E
|
37,96 ₺
|
-0,15 %
Altın fiyatlarında son durum (18 Şubat 2025 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,04 değer kazanarak 2.926,74 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,15 değer kazanarak 3.416,13 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.585,37 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.273,14 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.926,74 ₺
|
1,04 %
|
3.416,13 ₺
|
1,15 %
|
22.273,14 ₺
|
1,15 %
|
5.585,37 ₺
|
1,15 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,23 azalış ile 95.397,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,84 düşüş ile 2.680,69 doları buldu. Brent Petrol ise 75,42 dolar