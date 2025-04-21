Piyasalarda gün sonu: 21 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

21 Nisan 2025 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,05 yükseliş ile 9.321,64 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SMRVA,DERHL,GARFA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse LYDYE,PEHOL,GRTHO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (9.444.237.369.70 TL), ISCTR (8.146.290.582.09 TL), KCHOL (7.821.683.086.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Nisan 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,49 artarak 38,19 lira oldu, Euro/TL yüzde 1,14 yükselerek 44,01 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (21 Nisan 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,82 :artarakazalarak 3.420,50 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,77 yükseliş sonucu 4.189,83 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,77 yükselerek 6.850,37 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.317,67.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 4,42 yükseliş ile 88.199,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 3,27 artış ile 1.627,97 dolar.Brent Petrol ise 66,13 dolar