Piyasalarda gün sonu: 24 Şubat 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa bugün (24 Şubat 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,08 değer kaybederek 14.050,83 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 43,86 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -1,85 ile 7.243,44 liradan işlem gördü.
24 Şubat 2026 Salı, BIST 100 günü -0,08 düşerek 14.050,83 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14093.0400 puandan işlem görürken en düşük 13897.2400 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BESTE,ATATR,PNLSN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise CVKMD,KAYSE,FENER oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (18.827.621.027.50 TL), ISCTR (10.290.204.188.31 TL), ASELS (10.040.558.964.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
308.50 ₺
|
-2.30 %
|
18.827.621.028
|
17.19 ₺
|
-0.64 %
|
10.290.204.188
|
309.00 ₺
|
-0.48 %
|
10.040.558.964
|
91.55 ₺
|
1.33 %
|
8.986.647.422
|
43.02 ₺
|
-0.37 %
|
7.517.816.532
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
38.06 ₺
|
10.00 %
|
720.427.616
|
16.39 ₺
|
10.00 %
|
1.669.375.226
|
49.50 ₺
|
10.00 %
|
304.185.340
|
14.08 ₺
|
10.00 %
|
441.121.077
|
30.68 ₺
|
9.96 %
|
166.780.183
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
32.52 ₺
|
-9.97 %
|
2.065.842.396
|
5.42 ₺
|
-9.97 %
|
620.507.831
|
3.13 ₺
|
-9.54 %
|
1.455.625.665
|
27.18 ₺
|
-9.28 %
|
497.103.522
|
25.26 ₺
|
-7.00 %
|
34.369.886
Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Şubat 2026 Salı)
Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 43,86 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,06 düşerek 51,66 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,86 ₺
|
0,04 %
|
E
|
51,66 ₺
|
-0,06 %
Altın fiyatlarında son durum (24 Şubat 2026 Salı)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,70 değer kaybederek 5.138,72 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,85 değer kaybederek 7.243,44 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.843,02 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 47.227,21 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.138,72 ₺
|
-1,70 %
|
7.243,44 ₺
|
-1,85 %
|
47.227,21 ₺
|
-1,85 %
|
11.843,02 ₺
|
-1,85 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,16 düşüş ile 63.834,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,16 azalış ile 1.845,16 dolar.Brent Petrol ise 71,64 dolar