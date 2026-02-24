Canlı
        Piyasalarda gün sonu: 24 Şubat 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 24 Şubat 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (24 Şubat 2026 Salı) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,08 değer kaybederek 14.050,83 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,04 artış ile 43,86 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -1,85 ile 7.243,44 liradan işlem gördü.

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 24 Şubat 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        24 Şubat 2026 Salı, BIST 100 günü -0,08 düşerek 14.050,83 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14093.0400 puandan işlem görürken en düşük 13897.2400 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse BESTE,ATATR,PNLSN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise CVKMD,KAYSE,FENER oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (18.827.621.027.50 TL), ISCTR (10.290.204.188.31 TL), ASELS (10.040.558.964.00 TL) oldu.

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Şubat 2026 Salı)

        Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 43,86 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,06 düşerek 51,66 lirayla günü tamamladı.

        Altın fiyatlarında son durum (24 Şubat 2026 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -1,70 değer kaybederek 5.138,72 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -1,85 değer kaybederek 7.243,44 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.843,02 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 47.227,21 lira oldu.

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,16 düşüş ile 63.834,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,16 azalış ile 1.845,16 dolar.Brent Petrol ise 71,64 dolar

