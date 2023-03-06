Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, haftaya 31,78 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 5.244,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.221,93, en yüksek 5.428,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,45 artışla 5.392,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 5,55, sanayi endeksi yüzde 1,99, hizmetler endeksi yüzde 2,40 ve teknoloji endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 218,92 puan ve yüzde 3,82 yükselişle 5.951,45 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87'si prim yaptı, 12'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.852 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.852 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 kazanımla 1 milyon 146 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8669 lira, satışta 18,9425 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8455 lira, satışta 18,9210 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,18'den, bileşik getirisi de yüzde 10,44'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0673, sterlin/dolar paritesi 1,2016, dolar/yen paritesi de 135,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,70 düşüşle 85,22 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.