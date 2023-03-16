Piyasalarda gün sonu

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BIST 100 endeksi, güne 36,65 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 5.158,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.129,83, en yüksek 5.230,70 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 artışla 5.229, 58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,94, teknoloji endeksi yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 2,01 ve hizmetler endeksi yüzde 2,68 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 114,75 puan ve yüzde 2,03 yükselişle 5.774,66 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 9'u geriledi. İş Bankası (C), Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU​​​​​​​ 1.917,5 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.917,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kayıpla 1 milyon 177 bin 490 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,9623 lira, satışta 19,0383 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,9450 lira, satışta 19,0209 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0600, sterlin/dolar paritesi 1,2100, dolar/yen paritesi de 132,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 azalışla 73,5 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.