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Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısı sonrası verdiği mesajların ardından piyasalar hareketlendi. Başkan Powell, pandemiyle birlikte başlayan aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programının azaltılmasına başlanması için bu yılın uygun olacağını söyledi.

Powell'ın bu mesajına rağmen piyasalarda dolar endeksi 93 puanın üzerinden 92.7'ye, ABD 10 yıllık tahvilleri 1.31'lere kadar geriledi. Altın fiyatı ise yükseldi. Ons altın yeniden 1800 doların üzerine çıktı.

Dolar karşısında Gelişen ülke paraları ve Euro değer kazandı. Euro/dolar paritesi 1.18 üzerine çıktı. Dolar/TL cephesinde hareket sınırlı kalırken kur 8.40 hafif altında işlem görmeye devam ediyor.

Powell'ın piyasaya olumlu yansımasında diğer Fed üyelerinin fazlasıyla şahin mesajlarının ardından gelen düşük tonlu açıklamalar ıetkili oldu. Powell, enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu yinelerken varlık alımlarının kısılmasının faiz artış zamanlamasıyla ilgili olmadığını söyledi.

Powell'ın konuşmasının ardından S&P'de yüzde 0.7 yükseliş yaşanırken 4 bin 500 puanın üzerine çıkıldı. Borsa İstanbul da 1450 puanın üzerinde